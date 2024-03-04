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Banishers: Ghosts of New Eden 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
7.7 410 оценок

Выпущен мод с поддержкой AMD FSR 3.0 Frame Generation для Banishers: Ghosts of New Eden

butcher69
Новости

В сети появился новый бесплатный мод AMD FSR 3.0 Frame Generation для Banishers: Ghosts of New Eden, последней игры, разработанной компанией Don't Nod, которая вышла в прошлом месяце на ПК и консолях.

Мод заменяет официальную реализацию NVIDIA DLSS 3 Frame Generation на технологию AMD, позволяя пользователям с любым современным GPU получить более высокую производительность в игре. Мод требует от пользователя активировать TAA перед установкой, иначе игра будет аварийно завершена. После установки мода опция включения DLSS должна стать доступной, даже если в игре не установлен графический процессор NVIDIA RTX.

Скачать модификацию можно бесплатно прямо с нашего сайта.

Banishers: Ghosts of New Eden уже доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
ShenonDoreti

"даже если в игре не установлен графический процессор NVIDIA RTX."
Может в компьютере?

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Капитан Баттхерт

О костыли подъехали, инвалидам сочувствую, остальным мое увожение.

-2