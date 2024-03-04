Выпущен мод с поддержкой AMD FSR 3.0 Frame Generation для Banishers: Ghosts of New Eden

В сети появился новый бесплатный мод AMD FSR 3.0 Frame Generation для Banishers: Ghosts of New Eden, последней игры, разработанной компанией Don't Nod, которая вышла в прошлом месяце на ПК и консолях.
Мод заменяет официальную реализацию NVIDIA DLSS 3 Frame Generation на технологию AMD, позволяя пользователям с любым современным GPU получить более высокую производительность в игре. Мод требует от пользователя активировать TAA перед установкой, иначе игра будет аварийно завершена. После установки мода опция включения DLSS должна стать доступной, даже если в игре не установлен графический процессор NVIDIA RTX.
Скачать модификацию можно бесплатно прямо с нашего сайта.
Banishers: Ghosts of New Eden уже доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.
"даже если в игре не установлен графический процессор NVIDIA RTX."
Может в компьютере?
О костыли подъехали, инвалидам сочувствую, остальным мое увожение.