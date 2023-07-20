Новый трейлер JRPG-сборника Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster ©

Компания Bandai Namco выпустила новый трейлер к JRPG-сборнику Baten Kaitos I & II HD Remaster для Nintendo Switch. Поводом послужила выставка Anime Expo 2023, а дата выхода сборника по-прежнему назначена на 14 сентября 2023 года.

Видео начинается с длинного анимированного вступления, в котором рассказывается предыстория сериала. Затем показываются некоторые главные герои, и, наконец, геймплейные эпизоды, взятые из боев, общего исследования карты, исследования конкретных локаций и многих других аспектов игры. В общем, если вы ждали Baten Kaitos I & II HD Remaster, то наверняка останетесь довольны тем, что можно увидеть в этом ролике.

Baten Kaitos I & II HD Remaster был представлен во время Nintendo Direct. Bandai Namco рассказала о некоторых улучшениях в официальном FAQ игры. В частности, появится шесть модифицируемых параметров, которые будут изменять игровой процесс:

Возможность отключения случайных встреч

Возможность мгновенного нокаута для врагов, которые могут быть уничтожены одним ударом

Скорость игры: возможность установить три варианта (100%, 200% и 300%)

Скорость боя: возможность установки трех вариантов (100%, 200% и 300%)

Опция упрощения отображения результатов боя

Автобои: возможность автоматического проведения боев

Для новичков также предусмотрена опция помощи, в которой даются советы и подробные объяснения по различным аспектам обеих игр. Те, кто ищет более сложных испытаний, смогут воспользоваться режимом "Новая игра+".