Batman: Arkham Knight продолжает удивлять визуальным качеством благодаря модификациям ©

Небезызвестный экшен Batman: Arkham Knight от студии Rocksteady продолжает поражать воображение пользователей своей потрясающей графикой. С помощью разнообразных модификаций проект может выглядеть ненамного хуже, чем более новые игры, которые называют "некстгеном".

Команда Digital Dreams опубликовала новое видео, в котором демонстрируется финальная часть серии, работающая с использованием пресета Beyond All Limits Ray Tracing ReShade и мода Extreme settings. Эти модификации улучшает визуальные эффекты, добавляя лучшее освещение, отражения и многое другое. Хотя некоторые настройки контрастности могут показаться излишними, особенно во время дождя, нельзя отрицать, что благодаря модам графическая составляющая игры становится значительно лучше.

Напомним, что Batman: Arkham Knight уже доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Также в этом году вместе с остальными играми серии она появится на Nintendo Switch.