Batman: Arkham Knight продолжает удивлять визуальным качеством благодаря модификациям

Небезызвестный экшен Batman: Arkham Knight от студии Rocksteady продолжает поражать воображение пользователей своей потрясающей графикой. С помощью разнообразных модификаций проект может выглядеть ненамного хуже, чем более новые игры, которые называют "некстгеном".
Команда Digital Dreams опубликовала новое видео, в котором демонстрируется финальная часть серии, работающая с использованием пресета Beyond All Limits Ray Tracing ReShade и мода Extreme settings. Эти модификации улучшает визуальные эффекты, добавляя лучшее освещение, отражения и многое другое. Хотя некоторые настройки контрастности могут показаться излишними, особенно во время дождя, нельзя отрицать, что благодаря модам графическая составляющая игры становится значительно лучше.
Напомним, что Batman: Arkham Knight уже доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Также в этом году вместе с остальными играми серии она появится на Nintendo Switch.
Да она и без модов выглядит получше многих современных игрушек, что уж там.)
кайфанул в свое время от всей серии
Цветокор поменяли - держите, ультра-супер графика.
Без модификаций - игра выглядит очень достойно, смысла от этих решейдов как пук в лужу.
Лучше бы Эксклюзивы Соньки 4 кинули на Стим.
я до сих пор помню как они на старте оптимизацией удивляли. Там кринж был в разы сильнее того же киберпанка
А мод на снег так и не завезли :(
Ты хоть видео добавь.
Оно есть