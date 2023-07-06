Batman: Arkham Knight 23.06.2015
8.5 3 543 оценки

Batman: Arkham Knight продолжает удивлять визуальным качеством благодаря модификациям

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4efy
Новости

Небезызвестный экшен Batman: Arkham Knight от студии Rocksteady продолжает поражать воображение пользователей своей потрясающей графикой. С помощью разнообразных модификаций проект может выглядеть ненамного хуже, чем более новые игры, которые называют "некстгеном".

Команда Digital Dreams опубликовала новое видео, в котором демонстрируется финальная часть серии, работающая с использованием пресета Beyond All Limits Ray Tracing ReShade и мода Extreme settings. Эти модификации улучшает визуальные эффекты, добавляя лучшее освещение, отражения и многое другое. Хотя некоторые настройки контрастности могут показаться излишними, особенно во время дождя, нельзя отрицать, что благодаря модам графическая составляющая игры становится значительно лучше.

Напомним, что Batman: Arkham Knight уже доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Также в этом году вместе с остальными играми серии она появится на Nintendo Switch.

3
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
u3epJlu

Да она и без модов выглядит получше многих современных игрушек, что уж там.)

5
KompuaCujeje

кайфанул в свое время от всей серии

0
Merelone

Цветокор поменяли - держите, ультра-супер графика.
Без модификаций - игра выглядит очень достойно, смысла от этих решейдов как пук в лужу.

0
jokermayers19

Лучше бы Эксклюзивы Соньки 4 кинули на Стим.

0
Xndr DeKoz

я до сих пор помню как они на старте оптимизацией удивляли. Там кринж был в разы сильнее того же киберпанка

0
Winter Corsair

А мод на снег так и не завезли :(

0
hpi

Ты хоть видео добавь.

-2
4efy

Оно есть

-2