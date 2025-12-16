Enshrouded завершает год крупным патчем: выносливость, вода и стройка переработаны

Разработчики Enshrouded выпустили последнее в этом году обновление, сосредоточенное на качестве жизни, балансе и исправлении накопившихся проблем. Патч затронул практически все ключевые системы игры — от выносливости и боёв до строительства, мира и интерфейса.

Одним из главных изменений стало возвращение прежней скорости регенерации выносливости на ранних этапах, как до патча Wake of the Water. Это заметно упрощает старт. Дополнительно усилено восстановление выносливости от воды и ряда блюд, тогда как ройбосовый чай немного ослаблен, а кофе и пряный чай, наоборот, стали эффективнее.

Серьёзная переработка коснулась механик воды. Игроки теперь могут выпускать пойманную рыбу обратно в водоёмы, но сырую рыбу есть больше нельзя. Исправлено течение воды, корректно заработали диспенсеры под водой, улучшены анимации плавания и ныряния. Подводный рывок стал вдвое дешевле по выносливости, что положительно сказалось на динамике исследований.

В боевой системе устранены ошибки с попаданиями и самоцветами, а также улучшена работа некоторых умений и предметов, влияющих на ману и пребывание в Пелене.

Обновление заметно прокачало строительство и крафт: снижена стоимость блоков, добавлены новые декоративные наборы, унифицирован размер стека заклинаний, а фабрики теперь можно безопасно останавливать и разбирать.

Изменения в мире, улучшенный интерфейс и повышенная стабильность дополняют картину. Разработчики также подтвердили, что оставшиеся баги будут устранены уже в январском патче, подводя уверенную черту под развитием Enshrouded в этом году.