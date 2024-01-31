Batman: Arkham Knight сравнили с Suicide Squad: Kill the Justice League

Batman: Arkham Knight многие считают одной из самых красивых игр, выпущенных Rocksteady. И поскольку Suicide Squad: Kill the Justice League уже доступна в раннем доступе, пользователь NikTek поделился сравнительным видео между ними. С момента выхода последней части про Бэтмена прошло 9 лет.
Это видео подчеркивает художественные различия между этими двумя играми. Например, в Batman: Arkham Knight есть дождь и отражения. С другой стороны, в Suicide Squad эти трюки не используются. В результате город в Arkham Knight выглядит лучше и менее плоским, чем в Suicide Squad. Как и некоторые другие места.
Также стоит отметить, что эти игры не являются идентичными (в плане геймплея). Batman: Arkham Knight - это приключенческий экшен, а Suicide Squad - лутер-шутер с элементами живого сервиса, и на прохождение сюжетной кампании потребуется всего 9 часов.
Suicide Squad: Kill the Justice League уже доступна для владельцев цифрового Deluxe-издания на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Игрокам стандартного издания придется подождать до официального выхода игры 2 февраля.
Слева жопка явно лучше чем справа.
Вглубь зришь.
вот так и надо оценивать и сравнивать игры, учитесь. Жму руку. "Нет зада - нет взгляда".
Мне кажется старая игра выглядит лучше чем новая.
факт.
Графика в Arkham Knight будет лучше чем графика в 80% релизов наших лет
бодипозитивщики и фемки-SJW против женских попок в игре?
Не кажется. AK до сих пор выглядит шикарно. И бодро идет на довольно скромных конфигах.
При том что у отряда минимальные системные требования выше чем рекомендованные у рыцаря аркхема.
пойду пожалуй переигрывать Arkham Knight
позор..
Это не позор это хуже позора это клеймо на всю жизнь.
зачем сравнивать хорошую игру с мобильной поделкой
100% понабрали новичков в студию, или же всякие там оутсорсеры, работали хрен пойми как и сделали хрен пойми что.
Что с тобой, Rocksteady? Это же надо было умудриться сделать такую игру...
В сценах Отряда постоянно казалось, будто текстуры не прогружаются
И орнул с Харли, которая полчаса ковыряет битой простого моба
НО БЛИН ЗАТО ОНА...(сами знаете что)
Почему все эти новые игры от DC без души?! Как будто умных и образованных людей совсем не осталось. Только и остаётся что переигрывать в старые игры.
А если ещё и сравнить системные требования, сразу становится понятно у кого откуда растут руки.
Какая же адовая трешанина этот Suicide Squad..
Помню как я ловил оргазмы от визуала Batman: Arkham Knight и как меня откровенно тошнит от халтурности, от бездарности и полной безыдейности в Suicide Squad...
не смотря что в рыцаре unreal engine 3 "ultimate"- текстуры прям чёткие- а тут тонна тумана и мыло и небось unreal engine 5?
4-й Анрил
странно для 4- графон как бы кое как.
Suicide Squad: Kill the Justice League даже физики помпонов нет у Харли
Че делали 8 лет…..
добавили бы им уже сразу абилку полета или джет-паки, а то прыжки эти только facepalm вызывают. еще в Gotham Knights смотреть невозможно было
Да они просто использовали самый ленивый подход, по хорошему там каждому персу уникальную систему перемещения делать, по типу как в Arkham City с кошкой было.
Оно эволюционирует, но назад...
Ужас, Rocksteady, что с тобой?! Такую замечательную серию и игры выпустили, и тут так скатились.
сравнили на уровне ниже пояса
Вот именно из-за такого высочайшего уровня качества, которое Rocksteady достигли в своей трилогии про Бэтмена, для меня отряд самоубийц была когда-то самой ожидаемой игрой. Я надеялся, они удержат планку.
Дожили... Теперь сайт запрещает вставлять ссылку первоисточника, где можно посмотреть в 4к, а не через этот ущербный плеер...
Удалить однёрку в начале
1https://youtu.be/iocRbdvUgJ4?si=JeiJY7Bx_IWDlx_Y
Вот чёрт! Я на правой подумал, что это CJ из Санандреса.
дожили, виртуальных жоп уже жалко стало, не дай бог красивая получится ...
Плоский бледный город бледная картинка как можно было так сделать спустя 9 лет это просто
Графика хуже чем в Готэме прошлом как так блин
А чего удивляться, игра Лутер шутер. Ее и даунгрейднули. Бэтс для своей даты выхода ого го какой графонистый был и поэтому сейчас даже не устарел.
Что это за тенденция сравнивать кэл с шедевром? Бэтмена нельзя сравнивать с отрядом это не сравнимые две вещи. Бэтмен это шедевр а отряд это даже не игра а высер. Сравнивайте готем и отряд но не бэтмена с отрядом.
Пример 1 вый Драгон эйдж и инквизишн. Последний вообще из ммо сделали. Итог был очевиден. Тут так же.
Ну насколько я помню у Arkham Knight на старте оптимизация была мягко говоря... не самая идеальная. Особенно на PC. А тут если эта игра сервис и привлечёт к себе много внимания, то они в любом случае будут её улучшать на протяжении какого-то времени. В том числе и визуально. Но в целом да многие решения выглядят весьма странно.
да но и графон там есть ого го- и новые карты его тянут даже тот же 1060-1070 уже были решением поиграть в 60 фпс на 1080.
а простите какие различия должен увидеть в 1080- пи с убогим битрэйтом? на телеке за поля ляма 4к 75 дюймов? гре ролик в 4к и 60 мегабит битрэйте?
Ну тут даже с этим убогим плеером разница видна.
Но так конечно лучше