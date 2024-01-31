Batman: Arkham Knight сравнили с Suicide Squad: Kill the Justice League

Batman: Arkham Knight многие считают одной из самых красивых игр, выпущенных Rocksteady. И поскольку Suicide Squad: Kill the Justice League уже доступна в раннем доступе, пользователь NikTek поделился сравнительным видео между ними. С момента выхода последней части про Бэтмена прошло 9 лет.

Это видео подчеркивает художественные различия между этими двумя играми. Например, в Batman: Arkham Knight есть дождь и отражения. С другой стороны, в Suicide Squad эти трюки не используются. В результате город в Arkham Knight выглядит лучше и менее плоским, чем в Suicide Squad. Как и некоторые другие места.

Также стоит отметить, что эти игры не являются идентичными (в плане геймплея). Batman: Arkham Knight - это приключенческий экшен, а Suicide Squad - лутер-шутер с элементами живого сервиса, и на прохождение сюжетной кампании потребуется всего 9 часов.

Suicide Squad: Kill the Justice League уже доступна для владельцев цифрового Deluxe-издания на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Игрокам стандартного издания придется подождать до официального выхода игры 2 февраля.