Бэтмен возвращается после своей "смерти" в Arkham Knight в рамках масштабного выпуска комиксов ©

Бэтмен из Arkhamverse впервые появился после своей "смерти" в Arkham Knight в рамках масштабной кроссоверной истории в 900-м выпуске своей основной серии комиксов.



Batman #900 завершает продолжающуюся сюжетную арку, основанной на мультивселенной, от писателя Чипа Здарски. Основная идея заключается в том, что Бэтмену приходится иметь дело с Джокером из альтернативной реальности, который заставляет различных Джокеров со всех концов мультивселенной сеять еще больший хаос, чем обычно. В преддверии финального противостояния Бэтмен из комиксов обращается за советом к различным Бэтменам из разных вселенных, включая версии персонажа из фильмов Тима Бертона, мультсериала и телешоу 60-х годов.



Примечательно, что Бэтмен из комиксов посещает Бэтмена из Arkhamverse, что является первым появлением последнего после окончания Arkham Knight в 2015 году. Вы можете увидеть, как он выглядит, благодаря отрывку, опубликованному на Reddit - это идеальное воссоздание этой версии персонажа - и немного узнать о том, как он переживает смерть Джокера в конце игры.

Возможно, вы помните, что Джокер не единственный, кто умер в конце Arkham Knight - сам Бэтмен тоже умер, хотя способ его смерти был далеко не окончательным. Как в стандартной концовке, так и в секретной концовке, которую вы получаете после 100-процентного прохождения игры, довольно сильно намекается на то, что Бэтмен на самом деле инсценировал свою смерть.



И, если вы еще не знали, что Бэтмен из Arkhamverse выжил, то его можно увидеть в трейлерах к игре Suicide Squad: Kill the Justice League, действие которой происходит в той же вселенной после событий предыдущих игр. Этот Бэтмен уже давно подтвердил, что он не умер, но в новом комиксе мы впервые видим, чем он занимался до своего появления в "Отряде самоубийц", где его, как и остальных членов Лиги справедливости, контролировали на предмет очень злого поведения.