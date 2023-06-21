Трилогия Batman: Arkham выйдет на Nintendo Switch осенью 2023 года ©

Компания Nintendo объявила, что серия видеоигр Batman: Arkham выйдет на Nintendo Switch. В комплект войдут Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City и Batman: Arkham Knight в связке, получившей название Batman: Arkham Trilogy, а релиз намечен на осень 2023 года.

Помимо того, что сборник игр Batman: Arkham впервые выйдет на Nintendo Switch, он также будет включать все DLC, которые были выпущены для трех игр на данный момент, в том числе все сюжетные DLC и небольшие DLC для костюмов. Интересно, что Batman: Arkham Origins отсутствует в комплекте.

Последняя игра в получившей признание критиков серии, Batman: Arkham Knight, была выпущена в июне 2015 года. Хотя все три игры получили множество критических и коммерческих отзывов, Batman: Arkham Knight считалась самой необычной из них благодаря тому, что в ней добавлен акцент на автомобильные бои, в которых используется Бэтмобиль.

Batman: Arkham Trilogy - это последний раз, когда мы можем услышать Кевина Конроя в роли Бэтмена, а также Марка Хэмилла в роли Джокера.