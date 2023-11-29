Владельцы PS4 смогут примерить костюм "Бэтмена" из фильма с Робертом Паттинсоном в Batman Arkham Knight уже 15 декабря

Версия Batman: Arkham Knight для старушки PS4 получит костюм летучей мыши, в котором щеголял Роберт Паттинсон в «Бэтмене» Мэтта Ривза, 15 декабря. Впрочем, примерить костюм в игре смогут и владельцы PS5 посредством обратной совместимости.
Грядущее пополнение гардероба супергероя увеличит количество альтернативных костюмов в Arkham Knight до 24. Новый доспех — точная копия того, который носил Роберт Паттинсон в фильме. Он имеет темный и грубоватый внешний вид, тяжелую броню и плащ, развевающийся на ветру.
Спустя целых восемь лет с момента выхода Arkham Knight, студия Rocksteady готовится выпустить свою новую игру Suicide Squad: Kill the Justice League. Несмотря на смену главных героев, действие по-прежнему происходит во вселенной Batman: Arkham.
Дайте угадаю -199 к интеллекту, да?