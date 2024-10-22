Состоялся релиз VR-экшена Batman: Arkham Shadow

Студия Camouflaj в партнерстве с Oculus Studios сообщила, что Batman: Arkham Shadow стала доступна для Meta Quest 3 и Meta Quest 3S.

Перед нами игра о Бэтмене, созданная исключительно для виртуальной реальности (VR). Кроме того, Batman: Arkham Shadow описывается как продолжение событий Batman: Arkham Origins. В честь выхода Batman: Arkham Shadow официальный канал Meta Quest на YouTube опубликовал видео с живыми актерами и напомнил, что появился новый злодей и хаос поглотил Готэм-сити.

В Batman: Arkham Shadow вы примерите на себя роль легендарного Брюса Уэйна, который сразится с Крысиным королем, новым опасным преступником с культовыми последователями. В этом новом приключении в виртуальной реальности воссоединитесь с такими знаковыми персонажами, как Харлин Квинзель, Джим Гордон, Харви Дент, доктор Крейн и другими.