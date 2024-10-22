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Batman: Arkham Shadow 22.10.2024
Экшен, От первого лица, Виртуальная реальность
6.4 26 оценок

Состоялся релиз VR-экшена Batman: Arkham Shadow

monk70
Новости

Студия Camouflaj в партнерстве с Oculus Studios сообщила, что Batman: Arkham Shadow стала доступна для Meta Quest 3 и Meta Quest 3S.

Перед нами игра о Бэтмене, созданная исключительно для виртуальной реальности (VR). Кроме того, Batman: Arkham Shadow описывается как продолжение событий Batman: Arkham Origins. В честь выхода Batman: Arkham Shadow официальный канал Meta Quest на YouTube опубликовал видео с живыми актерами и напомнил, что появился новый злодей и хаос поглотил Готэм-сити.

В Batman: Arkham Shadow вы примерите на себя роль легендарного Брюса Уэйна, который сразится с Крысиным королем, новым опасным преступником с культовыми последователями. В этом новом приключении в виртуальной реальности воссоединитесь с такими знаковыми персонажами, как Харлин Квинзель, Джим Гордон, Харви Дент, доктор Крейн и другими.

-1
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Комментарий удален
Русик_96

поиграть она на пк але

-2
GrYnT101 Русик_96

Нет ее на пк

0
Satty

как бы Meta указана без соответствующей плашки, а сайтец то может и штраф получить)

0
RickeyIMBA

Говорят на 2 тоже работать будет, нужно проверить..

-2
Спектр Зис

И?

-3
Русик_96

пф и че

-8
SloT124

У тебя какое то отклонение?

-1
Русик_96 SloT124

нет а у тебя? 0_-

1