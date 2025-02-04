VR-экшен Batman: Arkham Shadow привлек более одного миллиона игроков

Хотя Batman: Arkham Shadow не является долгожданной новой частью основной серии Arkham, VR-приквел от Camouflaj демонстрирует впечатляющие результаты.

С момента релиза в октябре прошлого года игра получила положительные отзывы критиков и заинтересовала широкую аудиторию. Недавно стало известно, что достижение «Ложный бог» разблокировали более 1 миллиона игроков, что позволяет оценить общее число пользователей.

Однако стоит учитывать, что игра распространяется бесплатно при покупке некоторых гарнитур, поэтому реальные продажи остаются неизвестными.

Что касается тех, кто надеется на новую ААА-игру про Бэтмена, то в прошлом году появились слухи о том, что после провала Suicide Squad: Kill the Justice League в Rocksteady Studios началась разработка новой игры про Бэтмена.