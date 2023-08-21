Шутер-рогалик Battle Shapers появится в "раннем доступе" в октябре ©

Разработчик Metric Empire объявил, что шутер от первого лица в жанре roguelite Battle Shapers выйдет в Steam Early Access 3 октября. Версия раннего доступа будет включать в себя «почти все» ключевые функции игры, в том числе более 50 разблокируемых предметов (оружие, способности, таланты и улучшения костюмов), «множество» рандомизированных аффиксов, типов урона, статусных эффектов и баффов, а также трио грозных боссов.

Играя за Аду, игроки должны сражаться в мире Нового Элизиума, чтобы спасти его от властных Повелителей. Геймплей включает в себя стремительные сражения от первого лица против вражеских роботов, преодоление всевозможных препятствий, а также эффектные битвы с боссами.

По случаю анонса выхода Battle Shapers в "раннем доступе" разработчики выпустили новый трейлер игры.