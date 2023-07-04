BattleBit 15.06.2023
6.8 25 оценок

BattleBit Remastered вновь возглавила еженедельный чарт Steam, обойдя Elden Ring

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butcher69
Новости

Valve представила отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю. В рейтинге Steam любопытный шутер BattleBit Remastered, пока находящийся в раннем доступе, но уже набравший десятки тысяч положительных отзывов пользователей, обошел Elden Ring, заняв третье место.

Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке 27 июня по 4 июля:

  1. Steam Deck
  2. BattleBit Remastered
  3. Elden Ring
  4. Dave the Diver
  5. Red Dead Redemption 2
  6. Forza Horizon 5
  7. Call of Duty: Modern Warfare 2
  8. Cyberpunk 2077
  9. Hogwarts Legacy
  10. Grand Theft Auto 5

Интересно, что на топ-10 сильно влияет Летняя распродажа, но BattleBit Remastered не участвует в акции, которая вместо этого всколыхнула интерес к Elden Ring, а также Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy и все остальные громкие имена.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Kamishini1993

Насколько нужно не иметь вкус чтобы играть в это?

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DeadRemix

найден графодрочер, пожиратель калла в виде бф2042. Вот только в этой игре главная составляющая подобных игр - ГЕЙМПЛЕЙ сделан в разы лучше и интереснее чем в той же батле , а это : взаимодействие с отрядом(как минимум в плане лечения и патронов), ганплей ,баллистика, разрушенния, тактика, прочие мелкие механики. И да, графика кому то не нравится подобная, но это не делает игру фиговой, ведь как я выше написал, главное в таких играх это -геймплей

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