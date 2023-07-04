BattleBit Remastered вновь возглавила еженедельный чарт Steam, обойдя Elden Ring

Valve представила отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю. В рейтинге Steam любопытный шутер BattleBit Remastered, пока находящийся в раннем доступе, но уже набравший десятки тысяч положительных отзывов пользователей, обошел Elden Ring, заняв третье место.
Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке 27 июня по 4 июля:
- Steam Deck
- BattleBit Remastered
- Elden Ring
- Dave the Diver
- Red Dead Redemption 2
- Forza Horizon 5
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Cyberpunk 2077
- Hogwarts Legacy
- Grand Theft Auto 5
Интересно, что на топ-10 сильно влияет Летняя распродажа, но BattleBit Remastered не участвует в акции, которая вместо этого всколыхнула интерес к Elden Ring, а также Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy и все остальные громкие имена.
Насколько нужно не иметь вкус чтобы играть в это?
найден графодрочер, пожиратель калла в виде бф2042. Вот только в этой игре главная составляющая подобных игр - ГЕЙМПЛЕЙ сделан в разы лучше и интереснее чем в той же батле , а это : взаимодействие с отрядом(как минимум в плане лечения и патронов), ганплей ,баллистика, разрушенния, тактика, прочие мелкие механики. И да, графика кому то не нравится подобная, но это не делает игру фиговой, ведь как я выше написал, главное в таких играх это -геймплей