BattleBit Remastered вновь возглавила еженедельный чарт Steam, обойдя Elden Ring ©

Valve представила отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю. В рейтинге Steam любопытный шутер BattleBit Remastered, пока находящийся в раннем доступе, но уже набравший десятки тысяч положительных отзывов пользователей, обошел Elden Ring, заняв третье место.

Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке 27 июня по 4 июля:

Интересно, что на топ-10 сильно влияет Летняя распродажа, но BattleBit Remastered не участвует в акции, которая вместо этого всколыхнула интерес к Elden Ring, а также Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy и все остальные громкие имена.