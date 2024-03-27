Авторы Battlefield 2042 платили стримерам и блогерам за тестирование игры перед релизом, но не прислушались к их советам

Сетевой шутер Battlefield 2042 с масштабными картами и разрушаемостью прямо сейчас отмечает седьмой сезон поддержки. Разработчики игры из студии DICE проделали колоссальную работу по исправлению игры, которая на релизе была откровенно в плачевном состоянии. Что стало причиной выпуска шутера в таком плохом состоянии по-прежнему остается загадкой, но сегодня в сети всплыла крайне интересная закулисная информация. Оказывается, DICE привлекла к тестированию Battlefield 2042 различных создателей контента, которым платили деньги и заставляли писать отчеты с отзывами и рекомендациями по улучшению игры.

Удивительно, но как утверждает один из участников этой программы, разработчики Battlefield 2042 проигнорировали все полученные советы. Об этом рассказал известный стример Shroud во время последней своей прямой трансляции. По его словам, он вместе с практически сотней различных блогеров довольно долго участвовал в тестировании ранней сборки игры. За это они получали денежное вознаграждение и отчитывались перед разработчиками об ошибках и могли делиться мыслями и механикой шутера.

«Они [DICE] попросили и заплатили за помощь, возможно, 60-100 создателям контента. Они консультировались со многими из нас. Началось все с 60 или около того, а потом сократилось до 40, потом до 20, потом до 10 или сколько там было. Делали это несколько раз. Они ни хрена не слушали из того, что мы говорили. Ни одного! Ни одного нашего слова... ни одного! Ни одного! Какого хрена они нам платили? То есть мне заплатили, но я не мог в это поверить. Мы знаем, о чем говорим; мы играем в игры, чтобы зарабатывать на жизнь», — сообщил стример.

В итоге в DICE не стали прислушиваться к рекомендациям и выпустили Battlefield 2042 в ноябре 2021 года. Релиз стал катастрофой для всей франшизы, которой оказывается можно было избежать.