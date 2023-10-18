Battlefield 2042 смогла сохранить большую базу игроков после бесплатных выходных в Steam

После практически неиграбельного запуска игры в ноябре 2021 года DICE и EA сдержали свое обещание поддерживать Battlefield 2042 на протяжении всего ее жизненного цикла, и, судя по всему, упорный труд окупился с лихвой: количество игроков резко возросло.
После завершения бесплатных выходных в Steam,16 октября, Battlefield 2042 удалось удержать хорошее количество платных игроков. На момент написания статьи, вечером в среду, в игре насчитывается 59 000 одновременных игроков с рекордом за сутки в 96 805.
Бесплатные выходные стратегически совпали с 6-м сезоном "Темные творения", в рамках которого был выпущен новый контент, внесены изменения в баланс и исправлены ошибки. Хотя сложно судить о том, насколько сильно сезон повлиял на удержание игроков, очевидно, что значительные улучшения, внесенные в игру с момента запуска, принесли свои плоды. Как и отличная скидка.
Запуск Battlefield 2042 был в ужасном состоянии, и отсутствие финансового успеха заставило DICE и всю франшизу Battlefield провести серьезные изменения. В настоящее время в компании сформирована новая команда руководителей, а Винс Зампелла (Vince Zampella) из Respawn Entertainment взял франшизу Battlefield под свое крыло.
Бывший руководитель Call of Duty Байрон Бид (Byron Beede) занял пост генерального менеджера Battlefield. Кроме того, Ребекка Кутас (Rebecka Coutaz) возглавила шведскую студию DICE, а Кристиан Грасс (Christian Grass) - студию Ripple Effect. Ветеран Halo Маркус Лехто также возглавит Ridgeline Games - новую студию, создающую будущую однопользовательскую кампанию Battlefield.
Причем рекорд онлайна за всё время был побит в эти выходные, и он не падает по окончанию бесплатного периода оставаясь 100к только в Стиме + Оригин/EA Aps + все консоли двух поколений.
Вот это "успех", снизить стоимость до цены шавухи и только так получить рост онлайна, да и то на недельку другую))) Сразу видно "качественный" продукт, а не хайп на хомячках)))
Мне одному противна новая карта? Мерзкая такая, до ужаса неприятная.
Только тебе одному, все долгое время просили чисто пехотку типа Локера/Метро, получилась не плохая карта способная поддержке онлайна, жаль, что пока всего одна, но игру будут поддерживать еще год до выхода след части, скорее всего добавят еще пехоток, хотелось бы что то типа Переправа через Сену, Гранд Базар, Вершина Дамаванды, Пропаганда.