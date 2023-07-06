Динамичный трейлер Battlefield 2042 приглашает игроков принять участие в событии The Arkangel Directive ©

Динамичный трейлер Battlefield 2042 приглашает игроков принять участи в событии в событии «Директива ""Архангел""» с 11 по 25 июля, где им предстоит сыграйть в «Контроль» — режим 24 на 24 игрока, где будет стоять задача захвата и удержания сменяющихся целей.

Приготовьтесь превратить свой отряд в самое смертоносное оружие на поле битвы в новом режиме совместного боя. Также в ходе события «Директива ""Архангел""» вы получите доступ к заданиям и эксклюзивным еженедельным наградам*. Захватите контроль, прежде чем это сделает противник.