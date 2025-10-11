Battlefield 6 превзошла ожидания: Винс Зампелла празднует выход игры

Battlefield 6 установила новый стандарт для франшизы, запуск которой превзошёл все ожидания. Винс Зампелла, руководитель серии и основатель Respawn Entertainment, публично отпраздновал успех игры, поблагодарив как команду разработчиков, так и игровое сообщество за их всеобъемлющую поддержку новой главы франшизы.

Я должен воспользоваться моментом, чтобы выразить признательность невероятным командам, которые подарили миру Battlefield 6. Какое невероятное путешествие было за последние несколько лет! Battlefield Studios вложили в эту игру все силы, и просто здорово наконец-то продемонстрировать плоды их упорного труда.

Руководитель не скупился на обещания относительно будущего игры:

И это только начало: лучшее ещё впереди! Я также должен поблагодарить сообщество Battlefield: ваши отзывы сыграли решающую роль в создании того, чем мы все можем гордиться! Так держать: наше совместное путешествие только начинается.

И у Зампеллы есть все основания для радости. Battlefield 6 впечатляюще стартовалf в Steam, зарегистрировав более 700 000 одновременных игроков, что превзошло все предыдущие релизы серии.

Эти выдающиеся результаты знаменуют собой значительное восстановление франшизы, особенно после критики Battlefield 2042. Electronic Arts ещё не опубликовала полные официальные данные о продажах, но первоначальный успех уже говорит о многообещающем будущем Battlefield 6 на всех платформах.