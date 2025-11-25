EA и Battlefield Studios объявили о начале акции, в рамках которой сетевая игра Battlefield 6 стала временно бесплатной. Предложение действует до 2 декабря 15:00 МСК. Для доступа нужно загрузить клиент Battlefield: REDSEC на ПК или консолях.
В бесплатной версии Battlefield 6 пользователи смогут поиграть в пять игровых режимов на трех картах. Из активностей предложат Conquest, Breakthrough, Sabotage, Team Deathmatch и Escalation, а из локаций — Siege of Cairo, Eastwood и Blackwell Fields. Кампания и Portal недоступны.
Разработчики отметили, что весь накопленный в REDSEC прогресс игроков будет доступен в пробной версии Battlefield 6. Кроме того, все разблокированное снаряжение также позволят перенести в полную версию шутера в случае покупки.
К слову, Battlefield 6 ушла на скидки. Стоимость шутера снизили на 15%. Акция, в зависимости от платформы, продлится до 2 декабря (PlayStation), 3 декабря (Xbox) и 4 декабря (Steam). В сервисе Valve базовое издание отдают за $59,49 (~4,7 тыс. рублей).
Battlefield 6 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. За три дня после релиза продажи шутера превысили 7 млн копий.
Лол ещё ж двух месяцев с релиза не прошло
куй железо пока горячо... финансово игра уже окупилась. Если цифра в 7млн копий близка к реальности. ~420 мультов заработали. Я уже молчу про то сколько можно слить в их сторе на всякие скины и расширенные издания.
и что той лол означает в данной ситуации?)
Как там этот блэт secur boot 🥾отключать я не епу. Какие то пороли предлагает, страшные предупреждения🚨 Нах короче.