EA и Battlefield Studios объявили о начале акции, в рамках которой сетевая игра Battlefield 6 стала временно бесплатной. Предложение действует до 2 декабря 15:00 МСК. Для доступа нужно загрузить клиент Battlefield: REDSEC на ПК или консолях.

В бесплатной версии Battlefield 6 пользователи смогут поиграть в пять игровых режимов на трех картах. Из активностей предложат Conquest, Breakthrough, Sabotage, Team Deathmatch и Escalation, а из локаций — Siege of Cairo, Eastwood и Blackwell Fields. Кампания и Portal недоступны.

Разработчики отметили, что весь накопленный в REDSEC прогресс игроков будет доступен в пробной версии Battlefield 6. Кроме того, все разблокированное снаряжение также позволят перенести в полную версию шутера в случае покупки.

К слову, Battlefield 6 ушла на скидки. Стоимость шутера снизили на 15%. Акция, в зависимости от платформы, продлится до 2 декабря (PlayStation), 3 декабря (Xbox) и 4 декабря (Steam). В сервисе Valve базовое издание отдают за $59,49 (~4,7 тыс. рублей).

Battlefield 6 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. За три дня после релиза продажи шутера превысили 7 млн копий.