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Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 158 оценок

Battlefield 6 все ещё планируют полноценно представить этим летом

monk70 monk70

С анонсом Call of Duty: Black Ops 7 вы должны задаться вопросом, будет ли в ближайшее время представлена следующая Battlefield. К счастью, похоже, что объединенные Battlefield Studios все еще на пути к показу этим летом. Энди Макнамара, глобальный старший директор по интегрированным коммуникациям Battlefield в EA, намекнул, что команда «готовит кое-что».

Когда его спросили, состоится ли показ в июне, он ответил: «Сообщество узнает, когда состоится показ. Мы сосредоточены на Labs и готовимся к показу этим летом». Возможно, трейлер дебютирует на Gamescom в августе, если не раньше.

Battlefield 6, как её неофициально называют, в настоящее время планируется выпустить до апреля 2026 года. Battlefield Labs началась в марте с серии игровых тестов на ПК с обширной утечкой игрового процесса.

Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон сообщил, что в игровых тестах в Северной Америке и Европе приняли участие более 600 000 игроков. В конечном итоге инициатива распространится и на Азию.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
borsic

Надеюсь в этот раз не обосрутся не снимая шорт.

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askazanov

Ждём.

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