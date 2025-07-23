Датамайнеры нашли дату выхода Battlefield 6

Возможно, новая утечка данных раскрыла дату выхода и Phantom Edition для Battlefield 6, а также подробности о предстоящем открытом бета-тестировании.

После месяцев ожидания EA почти готова представить Battlefield 6. Издатель подтвердил, что анонсирующий трейлер выйдет 24 июля 2025 года, и фанаты могут рассчитывать на трёхдневное мероприятие с интервью с разработчиками и первыми обзорами игрового процесса.

Конечно, несмотря на всю эту шумиху, у всех на уме один вопрос: когда же мы сможем поиграть в Battlefield 6? Последняя информация поступила из известного Telegram-канала «1BF», который славится своими утечками информации о Battlefield. Согласно их данным, релиз Battlefield 6 запланирован на 10 октября 2025 года. Утечка утверждает, что эта дата была обнаружена в файлах данных.

В датамайне также упоминается некое «издание Phantom», которое, по всей видимости, является специальной версией игры. К сожалению, пока нет никаких конкретных подробностей о том, что в него войдет. Ещё один момент, отмеченный в утечке: в файлах пока нет никаких признаков поддержки русского языка.

Вот полная цитата из отчёта 1BF:

Текущая дата выхода игры — 10 октября. Конечно, эта дата ещё может измениться, и, по сути, она появилась где-то, где мы, вероятно, не должны были её видеть, поэтому не стоит воспринимать это как стопроцентное подтверждение. У игры также будет издание Phantom. Поддержка русского языка пока отсутствует во всей имеющейся у нас информации.

Кроме того, датамайнер раскрывает ожидаемые цены Battlefield 6: стоимость стандартного издания составит около 70 долларов или 70 евро, а издание Deluxe — около 100 долларов или 100 евро. Утечка также указывает на новую модель распространения игрового контента. Многопользовательский режим, режим «Королевская битва», наборы HD-текстур и одиночный режим упоминаются как отдельные загружаемые пакеты. Примечательно, что режим «Королевская битва», как сообщается, будет бесплатным.

Как и в случае с любой утечкой данных, важно относиться ко всему с долей скептицизма до официального подтверждения.