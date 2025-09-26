Инсайдеры: сюжетная кампания Battlefield 6 может стать разочарованием

Сюжетная кампания Battlefield 6, по мнению инсайдера Тома Хендерсона и блогера BigfryTV, оказалась слабым звеном проекта.

BigfryTV, получивший доступ к трети одиночного режима, раскритиковал кампанию за обилие багов, скучный геймдизайн и низкое качество исполнения. Уровни, по его словам, напоминают «тир с узкой кишкой», а ИИ-напарники застревают в пустых проходах и не реанимируют игрока. Анимации и сценография не соответствуют статусу AAA-проекта.

Особое разочарование вызвало заимствование элементов из Call of Duty: Modern Warfare (2019). В частности, была скопирована миссия Clean House, но её реализация в Battlefield 6 выглядит «во много раз хуже». По мнению блогера, даже провальная Modern Warfare III превосходит новую кампанию EA.

Том Хендерсон, в свою очередь, написал:

Я знаю, что не так уже много человек будет играть в Battlefield 6 ради сюжетной кампании, но, похоже, над ней нужно ещё много работать. Из-за неё игра, которая оценивалась бы в 80-90 баллов, сейчас, вероятно, будет в районе 70-75.Том Хендерсон

Изначально за одиночный режим отвечала студия Ridgeline Studios, но её работа не удовлетворила издателя. Студию закрыли, а производство кампании перезапустили под руководством EA Motive.

Сюжет Battlefield 6 разворачивается в 2027 году и посвящён противостоянию НАТО и частной военной компании Pax Armata. Игроки побывают в Нью-Йорке, Каире, Гибралтаре и Таджикистане.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.