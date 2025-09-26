ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 608 оценок

Инсайдеры: сюжетная кампания Battlefield 6 может стать разочарованием

Simple Jack Simple Jack

Сюжетная кампания Battlefield 6, по мнению инсайдера Тома Хендерсона и блогера BigfryTV, оказалась слабым звеном проекта.

Ожесточенная перестрелка в городе: 15 минут геймплея сюжета Battlefield 6 с TGS 2025

BigfryTV, получивший доступ к трети одиночного режима, раскритиковал кампанию за обилие багов, скучный геймдизайн и низкое качество исполнения. Уровни, по его словам, напоминают «тир с узкой кишкой», а ИИ-напарники застревают в пустых проходах и не реанимируют игрока. Анимации и сценография не соответствуют статусу AAA-проекта.

Особое разочарование вызвало заимствование элементов из Call of Duty: Modern Warfare (2019). В частности, была скопирована миссия Clean House, но её реализация в Battlefield 6 выглядит «во много раз хуже». По мнению блогера, даже провальная Modern Warfare III превосходит новую кампанию EA.

Том Хендерсон, в свою очередь, написал:

Я знаю, что не так уже много человек будет играть в Battlefield 6 ради сюжетной кампании, но, похоже, над ней нужно ещё много работать. Из-за неё игра, которая оценивалась бы в 80-90 баллов, сейчас, вероятно, будет в районе 70-75.Том Хендерсон

Изначально за одиночный режим отвечала студия Ridgeline Studios, но её работа не удовлетворила издателя. Студию закрыли, а производство кампании перезапустили под руководством EA Motive.

Сюжет Battlefield 6 разворачивается в 2027 году и посвящён противостоянию НАТО и частной военной компании Pax Armata. Игроки побывают в Нью-Йорке, Каире, Гибралтаре и Таджикистане.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

KILLA06

вся игра разочарование

Footmob
оказалась слабым звеном проекта

А когда сюжетная кампания была сильной стороной батлы? Даже, если взять, успешные в плане сюжеток BC2 и B3, то в целом они все равно были слабыми, просто лучшими, если сравнивать с другими частями.

Да и есть тут кто-то, кто за последние лет 15 покупал батлу из-за сюжета? Очень сомневаюсь. Очевидно, что игру берут из-за онлайн пострелушек.

DROZEN01

вот-вот.вообще не жду кампанию. говорят что кампания первого бэд компани была лучшая в серии.но не довелось в неё поиграть( а вот кампании бф3 и бк2 вообще не запомнились

Neko-Aheron

Я вообще бы и внимание не обратил на одиночку

WerGC

посмотрел 15 геймплея сюжетки наоборот все понравилось

Олег Шандер

Так ты смотри как он про Call of Duty говорит. Явно является фанатом серии Call of Duty а Battlefield 6 прямой конкурент калды вот и городит чушь)

Night Driving Avenger

В Баттле кампании всегда были унылыми, за исключением разве что Bad Company и трешки, так что не новость.