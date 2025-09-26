Инсайдеры: сюжетная кампания Battlefield 6 может стать разочарованием

Сюжетная кампания Battlefield 6, по мнению инсайдера Тома Хендерсона и блогера BigfryTV, оказалась слабым звеном проекта.
BigfryTV, получивший доступ к трети одиночного режима, раскритиковал кампанию за обилие багов, скучный геймдизайн и низкое качество исполнения. Уровни, по его словам, напоминают «тир с узкой кишкой», а ИИ-напарники застревают в пустых проходах и не реанимируют игрока. Анимации и сценография не соответствуют статусу AAA-проекта.
Особое разочарование вызвало заимствование элементов из Call of Duty: Modern Warfare (2019). В частности, была скопирована миссия Clean House, но её реализация в Battlefield 6 выглядит «во много раз хуже». По мнению блогера, даже провальная Modern Warfare III превосходит новую кампанию EA.
Том Хендерсон, в свою очередь, написал:
Я знаю, что не так уже много человек будет играть в Battlefield 6 ради сюжетной кампании, но, похоже, над ней нужно ещё много работать. Из-за неё игра, которая оценивалась бы в 80-90 баллов, сейчас, вероятно, будет в районе 70-75.Том Хендерсон
Изначально за одиночный режим отвечала студия Ridgeline Studios, но её работа не удовлетворила издателя. Студию закрыли, а производство кампании перезапустили под руководством EA Motive.
Сюжет Battlefield 6 разворачивается в 2027 году и посвящён противостоянию НАТО и частной военной компании Pax Armata. Игроки побывают в Нью-Йорке, Каире, Гибралтаре и Таджикистане.
Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
вся игра разочарование
А когда сюжетная кампания была сильной стороной батлы? Даже, если взять, успешные в плане сюжеток BC2 и B3, то в целом они все равно были слабыми, просто лучшими, если сравнивать с другими частями.
Да и есть тут кто-то, кто за последние лет 15 покупал батлу из-за сюжета? Очень сомневаюсь. Очевидно, что игру берут из-за онлайн пострелушек.
вот-вот.вообще не жду кампанию. говорят что кампания первого бэд компани была лучшая в серии.но не довелось в неё поиграть( а вот кампании бф3 и бк2 вообще не запомнились
Я вообще бы и внимание не обратил на одиночку
посмотрел 15 геймплея сюжетки наоборот все понравилось
Так ты смотри как он про Call of Duty говорит. Явно является фанатом серии Call of Duty а Battlefield 6 прямой конкурент калды вот и городит чушь)
В Баттле кампании всегда были унылыми, за исключением разве что Bad Company и трешки, так что не новость.