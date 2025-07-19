По данным надёжного инсайдера, Battlefield 6 официально представят 31 июля

После 24 часов, которые были интересными для сообщества Battlefield, известному и надёжному инсайдеру индустрии Тому Хендерсону стало известно, что официальный анонс Battlefield 6 состоится 31 июля.

Согласно источникам, знакомым с планами презентации, создатели контента и СМИ были приглашены сыграть в Battlefield 6 с 29 по 31 июля.

Похоже, что мероприятие будет чем-то похоже на COD Next, что совсем неудивительно, учитывая, как следующая игра готовится повторить успех франшизы Call of Duty.

Сообщается, что мероприятие пройдёт с 29 июля в течение двух дней за закрытыми дверями, что позволит создателям контента и СМИ познакомиться с игрой. Затем, 31 июля, Battlefield 6 будет официально представлен миру с геймплеем, интервью с разработчиками и другими материалами.

Что касается промо-посылки, информация о которой вчера просочилась в сеть, создатели контента смогут открыть посылки 24 июля, и тогда станут известны подробности мероприятия.

Ожидается, что Battlefield 6 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК в конце этого года.