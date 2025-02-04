Представлены системные требования для участия в Battlefield Labs на ПК

После анонса программы тестирования Battlefield Labs издатель Electronic Arts выпустил обширный FAQ, посвященный проекту, и раскрыл системные требования для PC-версии, необходимые для доступа к будущим тестам.
Минимальные требования к ПК
- Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
- Видеокарта: NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6 ГБ
- Память: 16 ГБ
- Свободное дисковое пространство: не менее 30 ГБ
Рекомендуемые требования к ПК
- Процессор: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X
- Видеокарта: NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT
- Память: 16 ГБ
- Свободное дисковое пространство: не менее 30 ГБ
Во время плейтестов игроки смогут оценить работу той или иной механик. Вернется режим Portal, но от сражений с участием 128 игроков отказались. Исходя из всего изложенного, напрашивается вывод, что впереди нас ждет настоящий перезапуск франшизы. Программа тестирования Battlefield Labs позволит игрокам напрямую общаться с разработчиками, оставляя отзывы, которые помогут создать лучший из возможных Battlefield. Пока программа охватывает только Северную Америку и Европу, но количество участников должно постоянно увеличиваться, так что если зарегистрироваться, то в любой момент можно стать одним из тестеров.
Более подробную информацию обещают предоставить в ближайшее время, а полноценный анонс новой Battlefield стоит ожидать уже этим летом.
опять плохо оптимизировали
Согласен с тобой. Всюду этот RTX впаривают, так называемое искусственное устаревание! Но зато можно сэкономить на игре! А потом глядишь может патч выйдет, который "отключает" требования RTX.
Если RTX просто есть в игре - то и хер бы с ним, есть и есть, но если RTX это единственная модель освещения в игре, то это, во-первых, самый ленивый подход к разработке, а во-вторых да - "искусственное устаревание" как ты нехарактерно для себя метко выразился.
Всю ночь прождал что б зайти на альфа тест , осталось немного наконец .)
Я тоже как будто вроде зарегался, но скорее всего меня не допустят к каким-либо из-за страны проживания.