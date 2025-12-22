Subnautica 2 раскрывает тайны: новое аудиосообщение погружает в сюжет

Разработчики из Unknown Worlds Entertainment продолжают поддерживать интерес к Subnautica 2, делясь загадочными фрагментами будущего приключения. Недавно студия опубликовала второе аудиосообщение, которое проливает свет на сюжетные линии игры. В записи говорится: «Ситуация вокруг монгольского поселения начинает выглядеть критической. Люди бегут. Но на кону стоит так много, поэтому сейчас непонятно — последует ли за ними эта молодая семья, или будет цепляться за свои мечты?» Этот фрагмент намекает на новые темы колонизации и выживания, которые станут ключевыми в повествовании.

Ранее студия показала процесс создания нового подводного транспорта Tadpole, что усилило ожидание технических новшеств в игре. Релиз Subnautica 2 в раннем доступе запланирован на 2026 год. Перенос объясняется желанием расширить контент и учесть отзывы закрытого тестирования.

Подготовка к релизу проходила непросто: в студии произошёл раскол, последовали увольнения и даже судебные разбирательства между бывшими сотрудниками и издателем Krafton. Несмотря на трудности, команда продолжает работу над проектом, обещая игрокам масштабное и детализированное подводное приключение.