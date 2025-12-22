Epic Games наказала мошенника за кражу сотен аккаунтов Fortnite

Epic Games продолжает демонстрировать нулевую терпимость к нарушителям правил своих игр, на этот раз взявшись за Исаака Строка, признавшегося в краже и продаже сотен аккаунтов Fortnite. Как сообщает PC Gamer, в феврале корпорация подала на Строка в суд, обвинив его в мошенничестве и обмане службы поддержки, с целью получения доступа к учетным записям других игроков. Мошенник якобы перепродавал украденные аккаунты через Telegram-канал, заработав «тысячи долларов».

После нескольких месяцев судебного разбирательства Строк был вынужден опубликовать публичное извинение в X (бывший Twitter) с аккаунта Chucklin Ducklin. «Я хочу извиниться перед сообществом Fortnite за незаконный доступ и продажу аккаунтов Epic Games, принадлежащих другим людям. Это нарушает правила Epic. Компания предприняла юридические действия, и мне снова запрещено играть в Fortnite. Мне также предстоит выплатить компенсацию, которую Epic пожертвует на благотворительность», — написал он.

Epic Games дополнила инцидент пресс-релизом, акцентируя внимание на недопустимости кражи и перепродажи аккаунтов, а также напомнила о важности соблюдения правил. Сумма компенсации Строка не раскрывается, но корпорация подчеркнула, что такие меры служат сигналом для всех игроков: нарушение правил в Fortnite имеет серьёзные последствия.