ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.6 454 оценки

Участники беты Battlefield 6 теперь могут увидеть свою личную статистику

Gruz_ Gruz_

Издательство Electronic Arts предоставило участникам бета-тестирования Battlefield 6 доступ к собственной статистике с ключевыми показателями, включая соотношение убийств и смертей. Подобный элемент имеет огромное значение для соревновательных мультиплеерных игр.

Сейчас на странице можно ознакомиться только с данными за первый этап тестирования, прошедший на прошлых выходных, но в последующем будет добавлена статистика и за последующие сессии. Если вы хотите ознакомиться со своими показателями, достаточно указать в поле поиска на соответствующей странице свой EA ID.

В статистику входят точность стрельбы, общее количество матчей, накопленный опыт, K/D, общее количество убийств и респаунов, а также наиболее популярный класс и режим. Второй этап открытого бета-тестирования будет проходить с 14 по 17 августа.

Полноценный релиз Battlefield 6 состоится 10 октября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.

12
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Egik81

Ну, ладна так и быть поделимся с вами и этим. Заодно посмотрим насколько это интересно вам, и может быть даже монетизируем это.

5
Пользователь ВКонтакте

Чтобы я не делал я вижу её свою статистику // Алексей Вербицкий

4
PatchyTaran

Купи материнку поддерживающую Secure Boot, не хватает денег, купи на зеоне они его поддерживают даже инструкции avx 2 есть и стоят копейки , только версию V3

3
nanouser1234

есть же способ, отключи инет во время загрузки античита

1
211186

👍🏻