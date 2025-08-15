Участники беты Battlefield 6 теперь могут увидеть свою личную статистику

Издательство Electronic Arts предоставило участникам бета-тестирования Battlefield 6 доступ к собственной статистике с ключевыми показателями, включая соотношение убийств и смертей. Подобный элемент имеет огромное значение для соревновательных мультиплеерных игр.

Сейчас на странице можно ознакомиться только с данными за первый этап тестирования, прошедший на прошлых выходных, но в последующем будет добавлена статистика и за последующие сессии. Если вы хотите ознакомиться со своими показателями, достаточно указать в поле поиска на соответствующей странице свой EA ID.

В статистику входят точность стрельбы, общее количество матчей, накопленный опыт, K/D, общее количество убийств и респаунов, а также наиболее популярный класс и режим. Второй этап открытого бета-тестирования будет проходить с 14 по 17 августа.

Полноценный релиз Battlefield 6 состоится 10 октября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.