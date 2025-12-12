ЧАТ ИГРЫ
Pragmata 24.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
8.1 214 оценок

Pragmata будет защищена Denuvo - хакер voices38 намекнул, что собирается ее взломать

2BLaraSex 2BLaraSex

На сегодняшней церемонии The Game Awards 2025 студия Capcom анонсировала дату релиза своей научно-фантастической игры Pragmata (24 апреля 2026 года), а также опубликовала демо-версию. Вместе с новым обновлением в базу SteamDB была добавлена информация, что игра будет защищена анти-пиратской защитой Denuvo, что ни для кого не стало сюрпризом, так как Capcom всегда использует ее в своих играх.

В ответ на пост одного из игроков на портале Reddit, который намекнул, что новый хакер voices38 наверняка этим займется, сам voices38 коротко ответил "Да". В данный момент хакер взламывает только игры 2021-2022 годов, и неизвестно, сможет ли взломать Denuvo в релизе 2026 года, однако его прогресс за последние месяцы был впечатляющим и на это есть все шансы.

JohnyKitamao

ща нищуки порвутся, что в игре денува

11
Carissa7517

Не нищуки, а люди с финансовыми трудностями, или просто экономные, а так же денува не нравится и тем, кто платит

7
Ziyter7

Ты уже порвался.

4
User_200

Зачем ты специально ищешь подобные посты и новости чтобы это написать? Иди молча на лицензионные сайты, и гордись этим.

2
Святой Джо

Денуво есть великое благо для игростроя.

4
Фентеплюхер

Денуво нужно, что бы бомжи не воровали интеллектуальную собственность. А то на халяву поиграют еще и верещат недовольствоми на каждом шагу как с Silent Hill f и Экспедицией)) .

3
Твой сосед стучит

Интеллектуальную собственность? Всмысле? Пираты продают взломаные игры за полную цену с кряком?

Фентеплюхер Твой сосед стучит

умом ты не отличаешься.

2
MNM 777
1
Egik81

Ну, посмотрим, станет ли он редким исключением и будет ломать свежие игры...

1
6363

Через демку проще взломать.

1
erkins007

Этот кадр ни одной актуальной игры еще не взломал

1