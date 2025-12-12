Pragmata будет защищена Denuvo - хакер voices38 намекнул, что собирается ее взломать

На сегодняшней церемонии The Game Awards 2025 студия Capcom анонсировала дату релиза своей научно-фантастической игры Pragmata (24 апреля 2026 года), а также опубликовала демо-версию. Вместе с новым обновлением в базу SteamDB была добавлена информация, что игра будет защищена анти-пиратской защитой Denuvo, что ни для кого не стало сюрпризом, так как Capcom всегда использует ее в своих играх.

В ответ на пост одного из игроков на портале Reddit, который намекнул, что новый хакер voices38 наверняка этим займется, сам voices38 коротко ответил "Да". В данный момент хакер взламывает только игры 2021-2022 годов, и неизвестно, сможет ли взломать Denuvo в релизе 2026 года, однако его прогресс за последние месяцы был впечатляющим и на это есть все шансы.