Pragmata будет защищена Denuvo - хакер voices38 намекнул, что собирается ее взломать

На сегодняшней церемонии The Game Awards 2025 студия Capcom анонсировала дату релиза своей научно-фантастической игры Pragmata (24 апреля 2026 года), а также опубликовала демо-версию. Вместе с новым обновлением в базу SteamDB была добавлена информация, что игра будет защищена анти-пиратской защитой Denuvo, что ни для кого не стало сюрпризом, так как Capcom всегда использует ее в своих играх.
В ответ на пост одного из игроков на портале Reddit, который намекнул, что новый хакер voices38 наверняка этим займется, сам voices38 коротко ответил "Да". В данный момент хакер взламывает только игры 2021-2022 годов, и неизвестно, сможет ли взломать Denuvo в релизе 2026 года, однако его прогресс за последние месяцы был впечатляющим и на это есть все шансы.
ща нищуки порвутся, что в игре денува
Не нищуки, а люди с финансовыми трудностями, или просто экономные, а так же денува не нравится и тем, кто платит
Ты уже порвался.
Зачем ты специально ищешь подобные посты и новости чтобы это написать? Иди молча на лицензионные сайты, и гордись этим.
Денуво есть великое благо для игростроя.
Денуво нужно, что бы бомжи не воровали интеллектуальную собственность. А то на халяву поиграют еще и верещат недовольствоми на каждом шагу как с Silent Hill f и Экспедицией)) .
Интеллектуальную собственность? Всмысле? Пираты продают взломаные игры за полную цену с кряком?
умом ты не отличаешься.
Ну, посмотрим, станет ли он редким исключением и будет ломать свежие игры...
Через демку проще взломать.
Этот кадр ни одной актуальной игры еще не взломал