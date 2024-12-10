Инсайд: анонс новой Battlefield запланирован на май 2025 года

EA готовится представить следующее крупное продолжение серии Battlefield, известное под рабочим названием Battlefield Universe. Как сообщает инсайдер Роберто Серрано, анонс может состояться в мае 2025 года, а релиз ожидается в октябре того же года. Дата выхода будет зависеть от конкурентов: предположительно, это Grand Theft Auto VI и следующая часть Call of Duty, которая, по слухам, будет развиваться в будущем (2030 год).

Известно, что игра будет разработана с учетом новых стандартов качества. Проект разрабатывается для PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 и PS5 Pro, что подчеркивает его ориентированность на мощные современные платформы. С учетом масштабов проекта EA активно привлекает игроков на стадии тестирования, собирая больше обратной связи, чем когда-либо ранее. Такой подход демонстрирует желание компании восстановить доверие фанатов, особенно после неоднозначных отзывов о Battlefield 2042.

Официальные заявления разработчиков также подтверждают, что особое внимание будет уделено разрушению окружения, что всегда было ключевой особенностью серии. Команда признает, что предыдущая часть не оправдала ожиданий игроков в этом аспекте, и обещает серьезно доработать эту механику.

Пока детали проекта остаются в секрете, но известно, что над игрой работают сразу четыре студии: DICE, Motive, Criterion Games и Ripple Effect. Новый подход EA и активное участие игроков в разработке указывают на амбициозные планы вернуть Battlefield на вершину жанра.