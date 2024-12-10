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Battlefield 7 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7 51 оценка

Инсайд: анонс новой Battlefield запланирован на май 2025 года

Gutsz
Новости

EA готовится представить следующее крупное продолжение серии Battlefield, известное под рабочим названием Battlefield Universe. Как сообщает инсайдер Роберто Серрано, анонс может состояться в мае 2025 года, а релиз ожидается в октябре того же года. Дата выхода будет зависеть от конкурентов: предположительно, это Grand Theft Auto VI и следующая часть Call of Duty, которая, по слухам, будет развиваться в будущем (2030 год).

Известно, что игра будет разработана с учетом новых стандартов качества. Проект разрабатывается для PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 и PS5 Pro, что подчеркивает его ориентированность на мощные современные платформы. С учетом масштабов проекта EA активно привлекает игроков на стадии тестирования, собирая больше обратной связи, чем когда-либо ранее. Такой подход демонстрирует желание компании восстановить доверие фанатов, особенно после неоднозначных отзывов о Battlefield 2042.

Официальные заявления разработчиков также подтверждают, что особое внимание будет уделено разрушению окружения, что всегда было ключевой особенностью серии. Команда признает, что предыдущая часть не оправдала ожиданий игроков в этом аспекте, и обещает серьезно доработать эту механику.

Разработчики Battlefield подарят игрокам новый уровень разрушаемости, а инсайдер Том Хендерсон масштабную утечку шутера

Пока детали проекта остаются в секрете, но известно, что над игрой работают сразу четыре студии: DICE, Motive, Criterion Games и Ripple Effect. Новый подход EA и активное участие игроков в разработке указывают на амбициозные планы вернуть Battlefield на вершину жанра.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
K0t Felix

Скрестил пальцы

1
MadPyramus

скрестил яйцы

0
B e s i k

Было бы круто если бы Батла или Колда сделали игру по мотиву " Операция Буря в пустыне "

Это была весьма интересная жесткая бойня со справедливым концом.

1
Чизбургер

опять ожидаемо обосрутся

0
Max Rolens

Мне и прошлых высеров хватило

-2
Wolfenstein

онлайн шутан fps испугался выхода угта 6 которая из другого жанра вообще 🤣 может лучше тогда вообще не делать ничего и любоваться провалом угта подумывая о том что для кибершпортивной дисциплины подрисовывание циферок к названию воощемта тож не оч идея

-3
OnlyWatch

Как же тяжело читать твои сообщения...

2
0ncnjqybr

Как же хочется новой 2142 на обновленном движке.

-8
Румито

2142 была слабо принята в своё время, но мы с пацанами в клубах поигрывали, режим с титаном прикольный был. Ну и сеттинг интересный, с шагоходами и танками на подушках

1