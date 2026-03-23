Battlefield: Hardline 17.03.2015
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.1 2 009 оценок

Electronic Arts прекратит поддержку Battlefield Hardline на PS4 и Xbox One

IKarasik IKarasik

Компания Electronic Arts объявила о скором прекращении поддержки Battlefield Hardline на консолях прошлого поколения.

Согласно заявлению команды Battlefield, начиная с 22 мая 2026 года игра будет удалена из цифровых магазинов на PlayStation 4 и Xbox One. После этой даты пользователи больше не смогут приобрести шутер на этих платформах.

Кроме того, онлайн-сервисы для консолей будут полностью отключены 22 июня 2026 года — через месяц после удаления игры из магазинов. Это означает, что мультиплеерные режимы на PS4 и Xbox One станут недоступны.

При этом изменения не коснутся версии для ПК: на компьютерах игра останется доступной для покупки, а сетевые функции продолжат работать.

Battlefield Hardline вышла в марте 2015 года и была разработана студией Visceral Games. Проект также выходил на PlayStation 3 и Xbox 360. В первую неделю после релиза игра продалась тиражом более миллиона копий, а общий объём продаж превысил 8 миллионов экземпляров.

6
6
Комментарии:  6
Пользователь ВКонтакте

На пк практически нет онлайна в мультиплеере.Можно и там закрывать сетевые функции. // Василий Колтун

3
Arnight

Казалось-бы: зачем пилить один из сучков, на которых ты сидишь?
Казалось... бы...

Retro_Gamer

Эх...

Классная игруха.

Но вот на кой чёрт снимать её с продажи на консолях - возникают вопросы к издателю.