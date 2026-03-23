Electronic Arts прекратит поддержку Battlefield Hardline на PS4 и Xbox One

Компания Electronic Arts объявила о скором прекращении поддержки Battlefield Hardline на консолях прошлого поколения.

Согласно заявлению команды Battlefield, начиная с 22 мая 2026 года игра будет удалена из цифровых магазинов на PlayStation 4 и Xbox One. После этой даты пользователи больше не смогут приобрести шутер на этих платформах.

Кроме того, онлайн-сервисы для консолей будут полностью отключены 22 июня 2026 года — через месяц после удаления игры из магазинов. Это означает, что мультиплеерные режимы на PS4 и Xbox One станут недоступны.

При этом изменения не коснутся версии для ПК: на компьютерах игра останется доступной для покупки, а сетевые функции продолжат работать.

Battlefield Hardline вышла в марте 2015 года и была разработана студией Visceral Games. Проект также выходил на PlayStation 3 и Xbox 360. В первую неделю после релиза игра продалась тиражом более миллиона копий, а общий объём продаж превысил 8 миллионов экземпляров.