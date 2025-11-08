Космическую стратегию Battlestar Galactica Deadlock снимут с продажи 15 ноября

Компании Slitherine и Black Lab Games объявили об удалении из всех магазинов стратегической игры Battlestar Galactica Deadlock.

Они заявили, что с 15 ноября игра и все дополнения к ней «больше не будут доступны для покупки ни на одной платформе», и хотели «предупредить всех, чтобы успели купить игру, пока она ещё доступна». Если у вас уже есть игра на таких платформах, как Steam и GOG, вы всё равно сможете играть в неё.

С 15 ноября 2025 года Battlestar Galactica: Deadlock и все её DLC больше не будут доступны для покупки на всех платформах. Это знаменует собой конец эпохи нашего космического флота, и мы хотим дать всем возможность приобрести игру, пока она ещё доступна.



Если у вас уже есть игра, не волнуйтесь — вы можете продолжать играть без каких-либо ограничений, исследуя галактику, командуя своим флотом и выполняя задания в своём собственном темпе.



Мы невероятно благодарны всем игрокам, которые поддерживали Battlestar Galactica: Deadlock на протяжении многих лет. Ваша страсть, отзывы и преданность делу помогли сформировать игру и сохранить флот в сердцах нашего сообщества.