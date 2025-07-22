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The Beast Inside 17.10.2019
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
7.1 151 оценка

Анонсирована озвучка The Beast Inside, которая выйдет 25 июля

DreamVoice DreamVoice

Грядёт важное событие для всех поклонников мистики и головоломок: 25 июля выходит озвучка для The Beast Inside!

Да-да, теперь вы сможете полностью погрузиться в атмосферу ужаса, детектива и мистики на родном языке — с каждой интонацией, каждым напряжённым вдохом и шёпотом за стеной.

Для самых нетерпеливых у нас есть подарок — уже сегодня доступна демка озвучки, чтобы вы могли первыми оценить качество звучания и атмосферу.

А для наших бустеров — эксклюзив: опробовать озвучку можно уже сегодня! Не упустите свой шанс прочувствовать всё раньше остальных — возможно, вы откроете ещё больше тайн...

Весь проект озвучки курировал и лично озвучил BobMusicProd — настоящий мастер своего дела, уделявший внимание каждой детали звука и атмосферы.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Кошачий комочек

ау не поздновато ли?

3
rmplaton

Норм) Как раз думал перепройти - отличная "индюшка" )

1
Кошачий комочек rmplaton

смотрел у раши павера когда то вроде по началу норм а под середину и конец там нет ничего страшного. Ну или я уже не помню

rmplaton Кошачий комочек

Она все же довольно интересная - проходил, наверное, год или полтора назад. Она не особо страшная, но там сам сюжет занятный, да и сделано в целом нормально. Конечно, это не ААА с раздутым бюджетом, и это чувствуется. Тем не менее, сделана игра качественно. Было до самого финала интересно

Денис Сидоров 5

Интересный приключенческий хоррор

1
Деиман

о я как раз задумывался проходить эту игру ) кто-то услышал мой мысли )

1
Jarvis666

Мастурбист инсайд. Начало у игры неплохое, но потом очень уныло. Бегаешь как дурачок с прибором туда-сюда и сканируешь всё подряд

алексей8888

Давно пройдена, слабоватая игра !