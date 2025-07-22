Анонсирована озвучка The Beast Inside, которая выйдет 25 июля

Грядёт важное событие для всех поклонников мистики и головоломок: 25 июля выходит озвучка для The Beast Inside!
Да-да, теперь вы сможете полностью погрузиться в атмосферу ужаса, детектива и мистики на родном языке — с каждой интонацией, каждым напряжённым вдохом и шёпотом за стеной.
Для самых нетерпеливых у нас есть подарок — уже сегодня доступна демка озвучки, чтобы вы могли первыми оценить качество звучания и атмосферу.
А для наших бустеров — эксклюзив: опробовать озвучку можно уже сегодня! Не упустите свой шанс прочувствовать всё раньше остальных — возможно, вы откроете ещё больше тайн...
Весь проект озвучки курировал и лично озвучил BobMusicProd — настоящий мастер своего дела, уделявший внимание каждой детали звука и атмосферы.
ау не поздновато ли?
Норм) Как раз думал перепройти - отличная "индюшка" )
смотрел у раши павера когда то вроде по началу норм а под середину и конец там нет ничего страшного. Ну или я уже не помню
Она все же довольно интересная - проходил, наверное, год или полтора назад. Она не особо страшная, но там сам сюжет занятный, да и сделано в целом нормально. Конечно, это не ААА с раздутым бюджетом, и это чувствуется. Тем не менее, сделана игра качественно. Было до самого финала интересно
Интересный приключенческий хоррор
о я как раз задумывался проходить эту игру ) кто-то услышал мой мысли )
Мастурбист инсайд. Начало у игры неплохое, но потом очень уныло. Бегаешь как дурачок с прибором туда-сюда и сканируешь всё подряд
Давно пройдена, слабоватая игра !