Анонсирована озвучка The Beast Inside, которая выйдет 25 июля

Грядёт важное событие для всех поклонников мистики и головоломок: 25 июля выходит озвучка для The Beast Inside!

Да-да, теперь вы сможете полностью погрузиться в атмосферу ужаса, детектива и мистики на родном языке — с каждой интонацией, каждым напряжённым вдохом и шёпотом за стеной.

Для самых нетерпеливых у нас есть подарок — уже сегодня доступна демка озвучки, чтобы вы могли первыми оценить качество звучания и атмосферу.

А для наших бустеров — эксклюзив: опробовать озвучку можно уже сегодня! Не упустите свой шанс прочувствовать всё раньше остальных — возможно, вы откроете ещё больше тайн...

Весь проект озвучки курировал и лично озвучил BobMusicProd — настоящий мастер своего дела, уделявший внимание каждой детали звука и атмосферы.