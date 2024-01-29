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об игре
Beautiful Light 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
6.9 22 оценки

Эффектный постапокалиптический шутер Beautiful Light может добраться до консолей

Gutsz
Новости

Молодая независимая команда разработчиков из студии Deep Worlds в сентябре прошлого года представила весьма амбициозный шутер под названием Beautiful Light. Игра выделяется на фоне других проектов этого жанра необычной комбинацией атмосферы мистического хоррора и тактического геймплея с эвакуацией лута. Проект создается эксклюзивно для ПК, но создатели шутера не исключают релиз Beautiful Light на PS5 и Xbox Series X|S.

В недавнем разговоре с журналистами студия Deep Worlds подтвердила, что ПК является для их команды приоритетной платформой. Тем не менее разработчики хотели бы охватить как можно больше игроков, поэтому рассматривают и другие платформы. Релиз Beautiful Light на консолях будет зависеть исключительно от успешности релиза в Steam и от желания пользователей, утверждают в Deep Worlds.

Создание Beautiful Light началось с профессионального игрока в Rainbow Six Siege, который пять лет назад начал разработку своего собственного шутера. С тех пор он собрал команду опытных разработчиков, и теперь над игрой трудится порядка 20 человек.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
B e s i k

Глянул скрины.Графика и атмосфера такая словно это Сталкер ремейк.Выглядит прикольно.

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