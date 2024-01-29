Эффектный постапокалиптический шутер Beautiful Light может добраться до консолей

Молодая независимая команда разработчиков из студии Deep Worlds в сентябре прошлого года представила весьма амбициозный шутер под названием Beautiful Light. Игра выделяется на фоне других проектов этого жанра необычной комбинацией атмосферы мистического хоррора и тактического геймплея с эвакуацией лута. Проект создается эксклюзивно для ПК, но создатели шутера не исключают релиз Beautiful Light на PS5 и Xbox Series X|S.
В недавнем разговоре с журналистами студия Deep Worlds подтвердила, что ПК является для их команды приоритетной платформой. Тем не менее разработчики хотели бы охватить как можно больше игроков, поэтому рассматривают и другие платформы. Релиз Beautiful Light на консолях будет зависеть исключительно от успешности релиза в Steam и от желания пользователей, утверждают в Deep Worlds.
Создание Beautiful Light началось с профессионального игрока в Rainbow Six Siege, который пять лет назад начал разработку своего собственного шутера. С тех пор он собрал команду опытных разработчиков, и теперь над игрой трудится порядка 20 человек.
Глянул скрины.Графика и атмосфера такая словно это Сталкер ремейк.Выглядит прикольно.