Эффектный постапокалиптический шутер Beautiful Light может добраться до консолей

Этот многопользовательский шутер предлагает игрокам два режима. В первом режиме вы отправляетесь на поиски ценных артефактов в составе группы из трёх человек. Вам предстоит пройти через враждебную территорию, полную опасностей, чтобы добраться до цели. Во втором режиме один игрок берёт на себя роль чудовищной аномалии, которая должна помешать другим игрокам завершить миссию.

Цель рейдов — добыть ценные артефакты, обладающие полезными свойствами. Успешное выполнение заданий позволяет развивать своего персонажа — повышать уровень, улучшать навыки и покупать лучшее снаряжение.

Однако опасности подстерегают на каждом шагу. Если персонаж погибает, теряется вся экипировка. Чтобы спастись, нужно успеть вызвать вертолёт для эвакуации. Иногда лучше спасти жизнь, чем рисковать ради очередного артефакта. Командная работа и тактика — залог успеха.

Попробуйте пройти все испытания на враждебной территории вместе с друзьями или в одиночку в образе монстра — выбор за вами.