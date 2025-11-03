Предметы сообщества Becoming a King

Дорогой принц, мы хотим сказать спасибо за огненный старт на релизе! За часы в игре, за тёплые слова и за настроение, которое ты приносишь на страницу проекта. Мы это видим и очень ценим.

А теперь к долгожданным новостям! В Becoming a King появились коллекционные карточки! Это полноценные атрибуты тронного зала. С ними твоя страница станет по-настоящему королевской 👑

И это еще не все! С коллекционными карточками тебя ждут:

Фоны

Фоны, как и остальные предметы, выпадают за время, проведённое в игре. Чем дольше ты находишься в королевстве, тем больше у тебя возможностей, чтобы превратить профиль в личные покои. Выбирай, меняй, подбирай фон к сегодняшнему настроению.

Эмодзи

Немного искры, немного кокетства. Добавь в свои чаты изюминку благодаря уникальным эмодзи с любимыми героями.

Собирай свою коллекцию, и твоя страница в Steam станет продолжением любимой истории.

И ещё раз спасибо каждому из вас за тёплый приём на релизе. Вы делаете наш тронный зал живым. Скорее заходите в игру, собирайте карточки, фоны, эмодзи и украшайте профиль — пусть весь Steam знает, кому принадлежит корона.