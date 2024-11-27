Средневековой выживача Bellwright получил крупное осеннее обновление

Donkey Crew сообщила о выходе крупного обновления Villages 2.0 для Bellwright, добавляющее массу нового контента и обновлений для улучшения качества жизни в игре. В честь обновления был выпущен новый трейлер, демонстрирующий некоторые изменения и новые функции, добавленные в градостроительную RPG на выживание.

Одним из самых значительных изменений в обновлении Bellwright является то, как вы можете взаимодействовать с деревнями после их освобождения. Теперь у вас есть возможность вызывать ополчение из деревни себе на помощь, что может оказаться полезным, если вы сражаетесь с более сильными врагами. Кроме того, у деревень теперь есть уровень процветания, который влияет на население, силу ополчения и сферу возможностей для его расширения.

С этим обновлением была улучшена настройка города. Теперь вы можете добавлять строящиеся дороги, которые помогут придать больше реализма вашему поселению и помочь спланировать планировку деревни. Есть также новые украшения, которые вы можете добавить, чтобы ваш город выделялся из толпы.

Хотя это основные ключевые особенности, есть много обновлений качества жизни, которые имеют ключевое значение для изменения Bellwright и делают опыт более приятным. Это включает в себя возможность настройки параметров структуры до завершения строительства, а также быстрое перемещение с компаньонами по рекам с использованием структуры River Dock.

Полный список заметок об патче доступен для прочтения в Steam, где вы можете узнать больше о системе миграции бандитов, а также о внесенных изменениях в стратегический оверлей на карте.