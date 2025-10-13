Бездна зовет: хоррор-шутер Beneath выйдет уже в конце октября

Студия Camel 101 и издатель Wired Productions объявили дату выхода леденящего ужастика Beneath — игры, вдохновленной творчеством Лавкрафта. Релиз состоится 27 октября на PC (Steam) и 28 октября на PlayStation 5 и Xbox Series. Стоимость составит 16,59 $ / 13,59 £ / 16,59 €, а демо-версия уже доступна для всех желающих испытать себя в глубинах океана.

В Beneath игроки возьмут на себя роль опытного дайвера Ноа Куинна, чья очередная подводная экспедиция оборачивается кошмаром. В ловушке на морском дне, среди древних тайн и чудовищных существ, герой должен сразиться не только с физическим ужасом, но и с безумием, которое медленно поглощает его рассудок. На кону — не только его жизнь, но и судьба человечества.

Игра обещает классический лавкрафтианский хоррор, атмосферу неизведанного и психологическое напряжение, где каждый шаг в глубину приближает к истине — и безумию. Механика сочетает управление ресурсами, скрытность и перестрелки, где игроку придется выбирать: прятаться в тени или вступать в бой с кошмарными созданиями, от солдат-мутантов до древних чудовищ из бездны.

Особое внимание уделено реализму и напряжению: ограниченные боеприпасы, падающее психическое здоровье и ощущение клаустрофобии делают каждый спуск в темные воды испытанием на выносливость.

Исследуйте глубоководные станции, управляйте подлодкой и следите за кислородом — потому что в Beneath само море становится вашим врагом.