Шесть минут геймплея из глубоководного хоррора Beneath

Компания Camel 101 пополнила список хорроров игрой Beneath - глубоководным экшен-ужастиком от первого лица с оттенками Лавкрафта и Resident Evil, который выйдет на PlayStation 5, Xbox One Series и PC через Steam в 2024 году.
Детали сюжета еще не раскрыты, но в основе Beneath лежит игра за ветерана глубоководных погружений Ноя Куинна, который, обнаружив комплекс из пяти подводных научных станций, находит в нем нечто, выходящее за рамки воображения. Не имея возможности выбраться, Куинн должен взять на себя ответственность и попытаться остановить то, что пытается вырваться на поверхность.
Если этого недостаточно, то на протяжении всего этого вам также придется бороться с психическим состоянием Куинна. Находясь на грани краха, вы должны будете избежать безумия, если надеетесь снова выбраться на поверхность.
В Beneath в вашем распоряжении разнообразное оружие, но патронов к нему мало. Вам придется раздобыть патроны и при этом сделать так, чтобы каждый выстрел был на счету. Но даже в этом случае вам придется действовать с умом, когда дело дойдет до столкновений, поскольку вы обнаружите, что огневая мощь не всегда является решением.
Camel 101 также рекламирует игру Beneath как "адаптивный вражеский ИИ, разрушаемое окружение и настраиваемое оружие". Вы также сможете воспользоваться преимуществами своего водолазного костюма, используя его для исследования дна океана и подводных станций.
Портал IGN опубликовал шесть минут из ранней версии хоррора:
О геймплей ILL показывают))
С языка снял.
Когда искры полетели Fear напомнило.
Чел как то странно играет-на перезарядке,с одним патроном /я считал/ прёт вперед....хэдшотить допёр ни сразу, а с пистонами похоже не шибко. На характерный шум за спиной реагирует долго....так много не навоюешь. А картинка мне понравилась.Страшненько,напряжённо и гнетуще.С репликами правда дефицит- кусочек крохотный,но вопль врагов 'get your cover' успел таки достать.