Вышла демоверсия Beneath - шутера от первого лица в стиле Лавкрафта, вдохновлённого FEAR

Компания Wired Productions выпустила демоверсию Beneath — хоррор-шутера от первого лица в стиле Лавкрафта, вдохновлённого FEAR. Beneath обещает быть невероятно сложным однопользовательским шутером, и эта демоверсия даст вам почувствовать это.

В этой игре будет сложно найти боеприпасы, поэтому каждый выстрел будет на счету. Игроки будут сражаться с сильными врагами и познавать тайны неизведанного в сюжетной кампании. Разработчики утверждают, что игра рассчитана как на опытных игроков, так и на тех, кто хочет испытать себя в стиле старой школы.

В игре обещают быть умные враги, предметы, которые можно сломать, и оружие, которое можно кастомизировать. Более того, Beneath стремится к разрушаемому окружению. Игроки смогут стрелять и уничтожать практически каждую лампу. Также будут деформироваться металлические поверхности. Кроме того, мониторы, стёкла, зеркала и некоторые столы можно будет разбить. Игроки также смогут разбивать некоторые участки цементных стен.