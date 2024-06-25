Только что состоялся релиз Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition. Цена ремастера составила 20 долларов. В нем присутствует текстовая русская локализация.
В 20th Anniversary Edition были улучшены текстуры, освещение, окружение, вода и модели персонажей. Игра получила поддержку 4K и 60 FPS, а так же улучшенное управление и звук, автосохранения, кроссплатформенные сохранения, больше 20 новых достижений, режим прохождения на время, галерею и новое задание, которое свяжет игру с сиквелом. Так же появилось сравнение 20th Anniversary Edition с HD-версией игры.
Игра доступна на PC (в том числе и в Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch
У нас, конечно, сразу же заблочили, твари лицемерные.
Народ тут скорее-всего, не будет denuvo
Топовая игрушка, кто не играл, обязательно попробуйте
Ждем когда озвучку прикрутят.
Внешность ГГ не поменяли, так что, мимо.
Так нафига если она и так красивая
Как нафига? А инклюзивность? А как же ущемленные и недооцененные? Не порядок!