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Beyond Good & Evil 11.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9 540 оценок

Состоялся релиз Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition

AceTheKing
Новости

Только что состоялся релиз Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition. Цена ремастера составила 20 долларов. В нем присутствует текстовая русская локализация.

В 20th Anniversary Edition были улучшены текстуры, освещение, окружение, вода и модели персонажей. Игра получила поддержку 4K и 60 FPS, а так же улучшенное управление и звук, автосохранения, кроссплатформенные сохранения, больше 20 новых достижений, режим прохождения на время, галерею и новое задание, которое свяжет игру с сиквелом. Так же появилось сравнение 20th Anniversary Edition с HD-версией игры.

Игра доступна на PC (в том числе и в Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch

13
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Кей Овальд

У нас, конечно, сразу же заблочили, твари лицемерные.

4
Gaxz-987

Народ тут скорее-всего, не будет denuvo

4
Товарищ Марик

Топовая игрушка, кто не играл, обязательно попробуйте

1
6363

Ждем когда озвучку прикрутят.

1
Kenn1y

Внешность ГГ не поменяли, так что, мимо.

-7
Gaxz-987

Так нафига если она и так красивая

1
Straykerr13 Gaxz-987

Как нафига? А инклюзивность? А как же ущемленные и недооцененные? Не порядок!

1