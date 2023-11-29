Ubisoft подтвердила работу над ремастером Beyond Good & Evil; релиз в 2024 году

После случайной публикации в магазине Xbox, Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition была подтверждена Ubisoft к выпуску в 2024 году.

«Ну, похоже, кот вылез из мешка. Поздравляем Beyond Good & Evil с 20-летием», — написал официальный аккаунт игры в Твиттере. «Хотя нам не терпится рассказать вам больше об этом специальном выпуске, больше новостей появится в начале 2024 года!



Поскольку мы празднуем 20-летие Beyond Good & Evil, наше стремление создать игру, которая оправдает высокие ожидания наших фанатов, непоколебимо. Мы рады сообщить, что официальный запуск намечен на начало 2024 года, и мы стремимся сделать это событием, которое действительно чтит наследие оригинала. Спасибо за ваше понимание и постоянную поддержку».

Помимо публикации в Xbox Store, в официальном аккаунте игры в Твиттере сообщается, что версия игры для разработки была выпущена для некоторых подписчиков Ubisoft+.

«Мы приносим извинения за любую путаницу и хотим заверить наше сообщество, что эта версия не соответствует финальной версии игры», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition будет иметь разрешение 4K и частоту 60 кадров в секунду, а также «улучшенную графику, элементы управления и звук, а также совершенно новые функции автосохранения и перекрестного сохранения».

В игру также войдут новые режимы, такие как режим ускоренного прохождения, а также обновленные достижения и награды.