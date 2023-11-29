Ubisoft подтвердила работу над ремастером Beyond Good & Evil; релиз в 2024 году

После случайной публикации в магазине Xbox, Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition была подтверждена Ubisoft к выпуску в 2024 году.
«Ну, похоже, кот вылез из мешка. Поздравляем Beyond Good & Evil с 20-летием», — написал официальный аккаунт игры в Твиттере. «Хотя нам не терпится рассказать вам больше об этом специальном выпуске, больше новостей появится в начале 2024 года!
Поскольку мы празднуем 20-летие Beyond Good & Evil, наше стремление создать игру, которая оправдает высокие ожидания наших фанатов, непоколебимо. Мы рады сообщить, что официальный запуск намечен на начало 2024 года, и мы стремимся сделать это событием, которое действительно чтит наследие оригинала. Спасибо за ваше понимание и постоянную поддержку».
Помимо публикации в Xbox Store, в официальном аккаунте игры в Твиттере сообщается, что версия игры для разработки была выпущена для некоторых подписчиков Ubisoft+.
«Мы приносим извинения за любую путаницу и хотим заверить наше сообщество, что эта версия не соответствует финальной версии игры», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition будет иметь разрешение 4K и частоту 60 кадров в секунду, а также «улучшенную графику, элементы управления и звук, а также совершенно новые функции автосохранения и перекрестного сохранения».
В игру также войдут новые режимы, такие как режим ускоренного прохождения, а также обновленные достижения и награды.
Че там с Спдинтер Селлом и Принцом Персии?
а 2 часть они не хотят сначала сделать?
её не будет) это халв лайв 3)
разработка в заморозке! И на сколько известно даже руководителей не осталось на BGE2
Игре ремейк нужен, как ни как 20 лет прошло!
Там, говорят индусы от Принца освободились, вот им и отдайте BGE))))
А русские сабы есть)))???
Только озвучка!
Отлично, пойдет
Разработка второй части все добра и зла.