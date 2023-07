Эмиль Морель, креативный директор Beyond Good and Evil 2, скоропостижно скончался в возрасте 40 лет ©

Эмиль Морель, игровой дизайнер Ubisoft и креативный директор игры Beyond Good and Evil 2, скончался в возрасте 40 лет.

Сообщение об этом было первоначально замечено на LinkedIn, где два человека, работавшие с Морелем, выразили свои соболезнования на сайте.

"Дорогой коллега на протяжении более десяти лет в Ubisoft Montpellier, мы смеялись и плакали в хорошие и плохие времена, и вместе создали множество отличных игр", - написал на LinkedIn бывший коллега Мореля М. Габриэль Шрагер. "Эмиль очень гордился Beyond Good and Evil 2, Space Monkeys и своими товарищами по команде. Его будет очень не хватать".

Согласно странице Мореля в LinkedIn, он начал работать в Ubisoft в июне 2009 года. Среди других проектов, в которых Морель участвовал, пока работал в Ubisoft, была Rayman Legends, где он работал старшим гейм-дизайнером. Морель также был вовлечен в разработку Beyond Good and Evil 2, первоначально работая помощником креативного директора, а затем занял пост креативного директора Beyond Good & Evil 2 после ухода Жана-Марка Жеффруа.