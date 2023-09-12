Пиксельная адвенчура Bilkins' Folly выйдет в начале октября ©

Пиксельная приключенческая игра Bilkins’ Folly выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и PC (через Steam и GOG) 2 октября, объявили издатель Armor Games Studios и разработчик Webbysoft.

По сюжету игры, Персиваль «Перси» Билкинс — охотник за сокровищами, которому предстоит найти пропавших мать и дедушку, исчезнувших много лет назад при загадочных обстоятельствах. Единственная проблема — корабль главного героя потерпел крушение во время шторма, и ему нужно найти новый способ добраться до места назначения. Вместе с любимым псом своей семьи Дрейтоном Перси должен найти новый корабль, воссоединиться со своей командой и раскрыть семейные тайны, которые навсегда изменят его жизнь. А между делом, заняться поиском сокровищ.