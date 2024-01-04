В The Binding of Isaac: Rebirth началось тестирование мультиплеера

После нескольких лет ожиданий и анонсов настоящий сетевой кооперативный режим для The Binding of Isaac: Rebirth появился в игре в ноябре 2023 года в тестовой версии. Вчера начался второй этап его открытого бета-тестирования.



Возможность воспользоваться сетевым режимом доступна всем, кто владеет базовой версией игры и DLC в Steam, после загрузки последнего обновления.



До официального релиза, запланированного на конец 2024 года, будет проведено несколько серий бета-тестов, каждый из которых продлится две недели. Во второй половине каждого месяца бета-тестирование будет прекращаться, чтобы внести изменения, основанные на ошибках, о которых сообщило сообщество. Текущая сессия будет открыта до 16 января.

В последней версии кооператива (1.9.5) уже появились первые улучшения и изменения, полный список которых можно найти здесь. Среди наиболее важных из них - возможность играть с друзьями в хардкорном режиме и возможность перерождения всех членов группы с помощью предмета Mom's Bed.



Разработчики отмечают, что текущая версия еще далека от финальной. Мало того, что в ней могут быть непредвиденные ошибки, так еще и некоторые из запланированных разработчиками функций будут реализованы на следующих этапах тестирования.

