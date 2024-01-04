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The Binding of Isaac 27.09.2011
Аркада, Инди, Вид сверху, Кооператив
9.3 3 681 оценка

В The Binding of Isaac: Rebirth началось тестирование мультиплеера

Procy_on
Новости

После нескольких лет ожиданий и анонсов настоящий сетевой кооперативный режим для The Binding of Isaac: Rebirth появился в игре в ноябре 2023 года в тестовой версии. Вчера начался второй этап его открытого бета-тестирования.

Возможность воспользоваться сетевым режимом доступна всем, кто владеет базовой версией игры и DLC в Steam, после загрузки последнего обновления.

До официального релиза, запланированного на конец 2024 года, будет проведено несколько серий бета-тестов, каждый из которых продлится две недели. Во второй половине каждого месяца бета-тестирование будет прекращаться, чтобы внести изменения, основанные на ошибках, о которых сообщило сообщество. Текущая сессия будет открыта до 16 января.

В последней версии кооператива (1.9.5) уже появились первые улучшения и изменения, полный список которых можно найти здесь. Среди наиболее важных из них - возможность играть с друзьями в хардкорном режиме и возможность перерождения всех членов группы с помощью предмета Mom's Bed.

Разработчики отмечают, что текущая версия еще далека от финальной. Мало того, что в ней могут быть непредвиденные ошибки, так еще и некоторые из запланированных разработчиками функций будут реализованы на следующих этапах тестирования.

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