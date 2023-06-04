Кен Левин рассказал о создании сюжета и мотивах, которыми он руководствовался при написании серии BioShock ©

Создатель BioShock Кен Левин делится процессом создания сюжета и мотивами, которыми он руководствовался при написании любимой фанатами серии.

BioShock известен благодаря своему уникальному сюжету, в котором переплетаются темы классовости, истории и бесконтрольной тирании в вымышленном подводном городе, полном красоты арт-деко. Но как именно появилась эта классическая история?

В недавнем интервью на подкасте Колина Мориарти Sacred Symbols создатель BioShock Кен Левин поделился некоторыми интересными сведениями о своих основных мотивах при создании игр. Левин затрагивает такие темы, как понимание перспектив с точки зрения злодея, наряду с утверждениями о том, что все всегда должно быть на службе у персонажей.

Даже если вы возьмете самого ужасного злодея, он будет героем своей собственной истории. Я не берусь за дело с топором. Если вы собираетесь писать персонажей, вы не можете их осуждать. Даже если вы пишете самого злого человека во вселенной, он - герой своей собственной истории. Это не значит, что они герои - они просто воспринимают себя как героя своей истории. Я думаю, что если не пытаться понять, откуда берутся плохие результаты, особенно в самом себе, то можно попасть во множество плохих результатов. Поэтому мне нравится писать истории... Я не очень люблю писать о злодеях. Я не знаю, что такое злодей. Я знаю, что есть люди, которые в конце концов совершают злодейские поступки, но мне интересно, как они к этому пришли. Вы хотите понять, можете ли вы предсказать, куда идет общество или куда идут люди, потому что вы знаете, где они были.

Далее Левин рассказывает о том, как его знакомый имеет бизнес, который использует машинное обучение для предсказания возможных террористических атак, и сравнивает процесс постоянного обращения к прошлому и установления закономерностей со своим видом повествования. Левин говорит, что он большой любитель истории и использовал все свои увлечения, чтобы помочь направить сюжет BioShock.

Вы можете предсказать будущее с высокой степенью вероятности, если посмотрите на прошлое. Поэтому я думаю, что наши игры стали более правдоподобными, чем некоторые другие проекты, потому что я провел много времени, размышляя о прошлом и препарируя его. Я много читаю по истории, и я думаю, что это тоже причина, по которой наши игры немного отличаются. Я читал много социальной истории и военной истории. Это все мои необычные и странные(nerd) увлечения, собранные вместе. Я не пытаюсь что-то сказать, я просто спрашиваю: "О чем я действительно что-то знаю" и как я могу это использовать, чтобы рассказать крутую историю?. В конце концов, вся история, архитектура, искусство... все это должно служить людям, персонажам. Характеры - это все. И рассказывать крутые истории.

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