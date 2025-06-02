В сети появились скриншоты из бета-версии первой BioShock

Игра BioShock вышла в августе 2007 года и быстро стала культовым хитом! Повествовательный шутер от Кена Левина оставил свой след в сердцах целого поколения геймеров, а в феврале 2010 и марте 2013 года вышли еще две части - BioShock 2 и BioShock Infinite

Но сегодня речь пойдет именно о первой части, поскольку на Reddit появились изображения из бета-версии BioShock. На первом фото изображен 6-Lowrent (очень ранняя версия Apollo Square), на втором - Fort Frolic, на третьем - Hepheastus.

По словам автора поста, в ближайшее время он опубликует и другие материалы.