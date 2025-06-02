В сети появились скриншоты из бета-версии первой BioShock

Игра BioShock вышла в августе 2007 года и быстро стала культовым хитом! Повествовательный шутер от Кена Левина оставил свой след в сердцах целого поколения геймеров, а в феврале 2010 и марте 2013 года вышли еще две части - BioShock 2 и BioShock Infinite
Но сегодня речь пойдет именно о первой части, поскольку на Reddit появились изображения из бета-версии BioShock. На первом фото изображен 6-Lowrent (очень ранняя версия Apollo Square), на втором - Fort Frolic, на третьем - Hepheastus.
По словам автора поста, в ближайшее время он опубликует и другие материалы.
Ну да кэк бэ. Эт ЛУЧШАЯ игоря 2007. Вот так
Лучшая игра 2007 это колда мв 2007
Вторая часть интереснее... Но моя любимая BioShock infinite
играл я в первую часть решив ознакомиться с серией, стилистика игры прикольная, но не зацепила меня, вот пробовал я начать биошок, сталкер и метро - ничего не зашло. на прошлой неделе решил поиграть в хвалённый всеми манхант, первая часть прикольный стелс с топорной боёвкой, вторая часть ущербный калл с дёргающейся камерой и такой же топорной боёвкой
видно зумеров без вкуса
ну тогда скажи мне во что я ежедневно играю)
Не те ты игры выбрал для знакомства с чем то старым), я пару лет назад пробовал в первый сталкер поиграть и дропнул его в середине, скучно было, хотя это моя любимая часть в серии и в свое время топовая игра была, с первыми частями метро и биошоком явно тоже самое будет. Хотя Биошок инфинит и Метро эксодоус мне кажется тебе зайдут если ты их раньше не проходил.
Вообще если тебе хочется ознакомится с чем то из прошлого, я бы тебе посоветовал пройти первый и второй фоллаут, я их проходил после прохождения 3 и 4 фоллаута, и ньювегаса, и мне они в итоге показались лучшими фоллаутами, ибо у них сильная сторона игры это история которую рассказывают первые две части, а история как говорится не стареет.
Вот Левин резину тянет, аж всем пофиг что релиз Иуды все пропустили.