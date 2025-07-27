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BioShock 20.08.2007
Экшен, Шутер, От первого лица, Стимпанк
9 4 048 оценок

Вышла первая версия мода, добавляющего трассировку пути RTX Remix в BioShock

monk70 monk70

Моддеры skurtyyskirts и watbulb выпустили демо-версию мода RTX Remix для первой BioShock. Этот мод добавит трассировку путей в реальном времени в этот классический шутер от первого лица.

BioShock "Мод RTX Remix"

Первая версия мода BioShock RTX Remix называется экспериментальной реставрацией. Она использует RTX Remix для улучшения графики игры, добавляя более качественные материалы (PBR-ресурсы). Она также включает в себя специальный инструмент, который помогает RTX Remix корректно работать с игрой.

+ ещё 1 картинка

BioShock использует Unreal Engine 2.5 и в значительной степени полагается на шейдеры для своей графики. Из-за этого добиться совместимости с RTX Remix оказалось непросто. Моддерам пришлось создать специальную оболочку для совместимости. Этот инструмент находится между BioShock и RTX Remix и помогает им работать вместе, изменяя или пропуская те элементы, которые RTX Remix обычно не может обработать.

Как отметили моддеры, в демоверсии сотни новых текстур и ресурсов. Они были воссозданы вручную с использованием физически корректных свойств, от величественных залов ресторана «Кашмир» до мельчайших фрагментов мусора на дне океана. Сейчас эти новые ресурсы можно найти вплоть до театра Флудлайт.

Большая часть освещения в демоверсии была обновлена. Некоторые источники света теперь светятся с помощью спецэффектов, в то время как другие используют источники света, расположенные в игровом мире. Динамическое освещение максимально точно воссоздано с помощью мода совместимости, даже если игровой движок работает по-другому.

Вы можете скачать демоверсию по ссылке выше.

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19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Aleksey Aleshka

Лол. Зачем?

14
Ahnx

Дети любят, чтобы всё блестело и переливалось. А то, что в реальной жизни так не бывает - их не интересует.

2
AlrightTharion

Я попробовал "первую версию мода" для MANHUNT , там реально бессмысленно. Оригинал потребляет при игре 14 ватт энергии, а с трассировкой этого гoвн@мода потребляет в 12 раз больше)) Частота кадров у меня приемлемая остаётся, ибо там в игре нельзя делать выше 60 фпс, поломаются скрипты противников. Но при этом вылезают разные графические артефакты , квадраты малевича, и т.п. Ну и нах мне это надо , чтобы энергию жрать с треугольными моделями? В качестве теста - да, я согласен, интересно было посмотреть, но играть я в таком режиме не буду. И да, я всегда за прогресс в технологиях, в этом направлении надо работать!

Nacional Procuror RF

добрый день хочу сказать что скоро будет в бесплатном доступе моя аудиокнига юридическая утопия а также пдф кто любит читать в виде сериала по воскресениям, деньги получать я не могу так как я сотрудник госслужбы так что кому понравится ставте лайки на ютуб снизу пример страниц видео появится позже на ютуб так же расскажите друзьям и знакомы, всем удачи.

10
LiLya_Anal

Спасибо за Коментарии, наверное для тяжёлой осмысленной литературы поколение Z еще, не доросло, фантастика будет лучше, или визуальные картинки, а если игра с потрясающей графикой то плевать и на сценарий. Плохо литература вымирает.

7
AlrightTharion

Тогда почитай ещё рассказ Владимира Мегре "Демон Кратий". Ну и остальным не помешает.

https://pritchi.ru/id_2054

bysaturn

Выглядит отвратительно.

7
Batchankoff

Ну как бы это первая версия мода. Её дорабатывать и дорабатывать ещё очевидно же.

Пyшкин

баёшок1,2+код4+аркхэмассилумсити=жизнь

P.s. все моды безвкусица и портят задумку художника,

достаточно ремастеров баёшоков, всё там кул, есть повышенная сложность и Джефф Кили)

4
PatchyTaran
достаточно ремастеров баёшоков, всё там кул,

А выражение круто уже не в моде ???

dwemer101

1-2 скрин: рука слишком низкополигональная...

3
Rio17

Пока читал новость рука потянулась к оригиналу:)

3
hpi

Биошокина 3 унриле.

2
spaMER_ID

Не, 2.5. Инфинит уже на 3м

2
zangx

Чет оригинал лучше выглядит

1
PatchyTaran
1
Soler2

Надо еще дорабатывать. А так классно было б, увидеть Восторг с норм освещением.

1
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