Вышла первая версия мода, добавляющего трассировку пути RTX Remix в BioShock

Моддеры skurtyyskirts и watbulb выпустили демо-версию мода RTX Remix для первой BioShock. Этот мод добавит трассировку путей в реальном времени в этот классический шутер от первого лица.
Первая версия мода BioShock RTX Remix называется экспериментальной реставрацией. Она использует RTX Remix для улучшения графики игры, добавляя более качественные материалы (PBR-ресурсы). Она также включает в себя специальный инструмент, который помогает RTX Remix корректно работать с игрой.
BioShock использует Unreal Engine 2.5 и в значительной степени полагается на шейдеры для своей графики. Из-за этого добиться совместимости с RTX Remix оказалось непросто. Моддерам пришлось создать специальную оболочку для совместимости. Этот инструмент находится между BioShock и RTX Remix и помогает им работать вместе, изменяя или пропуская те элементы, которые RTX Remix обычно не может обработать.
Как отметили моддеры, в демоверсии сотни новых текстур и ресурсов. Они были воссозданы вручную с использованием физически корректных свойств, от величественных залов ресторана «Кашмир» до мельчайших фрагментов мусора на дне океана. Сейчас эти новые ресурсы можно найти вплоть до театра Флудлайт.
Большая часть освещения в демоверсии была обновлена. Некоторые источники света теперь светятся с помощью спецэффектов, в то время как другие используют источники света, расположенные в игровом мире. Динамическое освещение максимально точно воссоздано с помощью мода совместимости, даже если игровой движок работает по-другому.
Вы можете скачать демоверсию по ссылке выше.
Лол. Зачем?
Дети любят, чтобы всё блестело и переливалось. А то, что в реальной жизни так не бывает - их не интересует.
Я попробовал "первую версию мода" для MANHUNT , там реально бессмысленно. Оригинал потребляет при игре 14 ватт энергии, а с трассировкой этого гoвн@мода потребляет в 12 раз больше)) Частота кадров у меня приемлемая остаётся, ибо там в игре нельзя делать выше 60 фпс, поломаются скрипты противников. Но при этом вылезают разные графические артефакты , квадраты малевича, и т.п. Ну и нах мне это надо , чтобы энергию жрать с треугольными моделями? В качестве теста - да, я согласен, интересно было посмотреть, но играть я в таком режиме не буду. И да, я всегда за прогресс в технологиях, в этом направлении надо работать!
добрый день хочу сказать что скоро будет в бесплатном доступе моя аудиокнига юридическая утопия а также пдф кто любит читать в виде сериала по воскресениям, деньги получать я не могу так как я сотрудник госслужбы так что кому понравится ставте лайки на ютуб снизу пример страниц видео появится позже на ютуб так же расскажите друзьям и знакомы, всем удачи.
Спасибо за Коментарии, наверное для тяжёлой осмысленной литературы поколение Z еще, не доросло, фантастика будет лучше, или визуальные картинки, а если игра с потрясающей графикой то плевать и на сценарий. Плохо литература вымирает.
Тогда почитай ещё рассказ Владимира Мегре "Демон Кратий". Ну и остальным не помешает.
https://pritchi.ru/id_2054
Выглядит отвратительно.
Ну как бы это первая версия мода. Её дорабатывать и дорабатывать ещё очевидно же.
баёшок1,2+код4+аркхэмассилумсити=жизнь
P.s. все моды безвкусица и портят задумку художника,
достаточно ремастеров баёшоков, всё там кул, есть повышенная сложность и Джефф Кили)
А выражение круто уже не в моде ???
1-2 скрин: рука слишком низкополигональная...
Пока читал новость рука потянулась к оригиналу:)
Биошокина 3 унриле.
Не, 2.5. Инфинит уже на 3м
Чет оригинал лучше выглядит
Надо еще дорабатывать. А так классно было б, увидеть Восторг с норм освещением.