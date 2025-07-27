Вышла первая версия мода, добавляющего трассировку пути RTX Remix в BioShock

Моддеры skurtyyskirts и watbulb выпустили демо-версию мода RTX Remix для первой BioShock. Этот мод добавит трассировку путей в реальном времени в этот классический шутер от первого лица.

Первая версия мода BioShock RTX Remix называется экспериментальной реставрацией. Она использует RTX Remix для улучшения графики игры, добавляя более качественные материалы (PBR-ресурсы). Она также включает в себя специальный инструмент, который помогает RTX Remix корректно работать с игрой.

BioShock использует Unreal Engine 2.5 и в значительной степени полагается на шейдеры для своей графики. Из-за этого добиться совместимости с RTX Remix оказалось непросто. Моддерам пришлось создать специальную оболочку для совместимости. Этот инструмент находится между BioShock и RTX Remix и помогает им работать вместе, изменяя или пропуская те элементы, которые RTX Remix обычно не может обработать.

Как отметили моддеры, в демоверсии сотни новых текстур и ресурсов. Они были воссозданы вручную с использованием физически корректных свойств, от величественных залов ресторана «Кашмир» до мельчайших фрагментов мусора на дне океана. Сейчас эти новые ресурсы можно найти вплоть до театра Флудлайт.

Большая часть освещения в демоверсии была обновлена. Некоторые источники света теперь светятся с помощью спецэффектов, в то время как другие используют источники света, расположенные в игровом мире. Динамическое освещение максимально точно воссоздано с помощью мода совместимости, даже если игровой движок работает по-другому.

Вы можете скачать демоверсию по ссылке выше.