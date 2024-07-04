Команда, работающая над следующим BioShock, ищет новых сотрудников

Прошло четыре с половиной года с тех пор, как компания 2K объявила о создании новой студии под названием Cloud Chamber специально для выпуска новых игр по любимой франшизе BioShock.

С тех пор о студии практически ничего не было слышно. Однако несколько часов назад один из сотрудников Cloud Chamber сообщил через LinkedIn, что студия расширяет набор сотрудников, открыв большое количество вакансий.

Команда 2K Cloud Chamber наращивает обороты! У нас открыто множество вакансий в самых разных областях, включая анимацию, проектирование, дизайн, повествование и производство. Мы работаем над действительно потрясающим проектом, и наша студия удобна для удаленной работы.

На странице рекрутинга Indeed представлено 30 вакансий от Cloud Chamber из офисов в Новато, Калифорния, США, и Монреале, Квебек, Канада:

Спойлер

Старший аниматор искусственного интеллекта x2 Старший художник по персонажам Старший художник по кинематографическому освещению Старший художник по кинематографическому VFX Старший художник по свету x2 Старший художник по материалам x2 Старший дизайер моделей (органика) Технический художник по материалам x2 Ведущий инженер по рендерингу Ведущий программист по рендерингу Специалист по поддержке инструментов x2 Ведущий дизайнер уровней x2 Дизайнер уровней Нарративный дизайнер Старший дизайнер боевой системы x2 Старший дизайнер уровней Технический дизайнер Исполнительный продюсер Продюсер x2 Старший продюсер (анимация) Старший сценарист

Игровая индустрия известна своей текучестью кадров, и далеко не редкость, когда студии продолжают нанимать сотрудников на несколько ключевых ролей на поздних этапах работы над игровым проектом. Тем не менее, учитывая, что такое количество вакансий еще не занято, вполне вероятно, что нам придется подождать еще некоторое время, чтобы поиграть в новую игру BioShock.

Это соответствует слухам, появившимся в мае 2023 года, когда мы узнали, что игра была перезагружена летом 2022 года, что неизбежно привело к задержке. К счастью, Judas от создателя BioShock Кена Левина, похоже, ближе к запуску, хотя и для нее пока нет конкретных сроков выхода.

Антиутопическая франшиза от 2K также адаптируется Netflix в полнометражный фильм. Режиссером фильма о BioShock выбран Фрэнсис Лоуренс, снявший "Константина", "Я - легенда" и "Голодные игры".