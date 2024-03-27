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8.4 128 оценок

Компания 2K намекнула на новую часть Bioshock

Gruz_
Новости

В этот вторник компания 2K всколыхнула соцсети, опубликовав сообщение о новом Bioshock. Судя по всему, издатель "готовит" новую игру, которая станет четвертым каноническим тайтлом во франшизе.

Сообщение появилось в ответ на вопрос одного из интернет-пользователей. На этой неделе Bioshock Infinite исполнилось 11 лет, и после стольких лет ожидания, поклонники популярной антиутопической серии, похоже, надеются на продолжение.

Издатель не стал делиться более подробной информацией о проекте, но ответил на вопрос эмодзи с изображением повара. Стоит напомнить, что такое обозначение довольно распространено в индустрии и появляется, когда что-то официально находится в производстве.

Первый твит - Находится ли в разработке новая Bioshock?
Второй твит - "Готовим".

Пока нет официального анонса, следующая игра франшизы остается на уровне слухов. По слухам, она может выйти не раньше 2028 года.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Алан Битаров

Я уже ни на что не рассчитываю и ничего не жду.

4
Кей Овальд

Если это не иконка медка с клизмой, конечно...

2
0ncnjqybr

Раньше новостники ПГ гадали по слухам, потом гадали по лайкам, теперь гадают по эмодзи. Завтра, видимо, будут гадать по звездам и движениям планет.

2
Eclair_93
она может выйти не раньше 2028 года.

Раньше МЕ5 который давно анонсировали? в 2032 звучит правдободобнее..

1
Exies27

Без Кевина Левина будет не то.

0