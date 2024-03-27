Компания 2K намекнула на новую часть Bioshock

В этот вторник компания 2K всколыхнула соцсети, опубликовав сообщение о новом Bioshock. Судя по всему, издатель "готовит" новую игру, которая станет четвертым каноническим тайтлом во франшизе.

Сообщение появилось в ответ на вопрос одного из интернет-пользователей. На этой неделе Bioshock Infinite исполнилось 11 лет, и после стольких лет ожидания, поклонники популярной антиутопической серии, похоже, надеются на продолжение.

Издатель не стал делиться более подробной информацией о проекте, но ответил на вопрос эмодзи с изображением повара. Стоит напомнить, что такое обозначение довольно распространено в индустрии и появляется, когда что-то официально находится в производстве.

Первый твит - Находится ли в разработке новая Bioshock?

Второй твит - "Готовим".

Пока нет официального анонса, следующая игра франшизы остается на уровне слухов. По слухам, она может выйти не раньше 2028 года.