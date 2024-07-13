В сеть попал скриншот BioShock 4 сборки 2021 года

Хотя 2K подтвердила, что следующая игра BioShock находится в разработке, о ней мало что было известно. Что ж, сегодня все изменится, так как редакторам портала MP1st удалось заполучить скриншот BioShock 4, на котором показан пользовательский интерфейс и даже оружие.

Конечно, поскольку изображение неофициальное, стоит ожидать, что с этого релиза что-то изменится (тем более, что это ранняя сборка). Изображение предоставлено художником по визуальным эффектам 2K.

Изображение ниже взято из ранней демо-версии игры, представленной в рекламном ролике 2021 года, и на нем вы можете увидеть кодовое название Parkside. Parkside впервые был упомянут надежным журналистом Джейсоном Шрайером из Bloomberg еще в 2019 году, а в 2021 году его подтвердил Колин Мориарти, заявив: «Действие происходит в антарктическом городе 1960-х годов под названием Borealis. Кодовое название [игры] Parkside. Мне сказали, что у команды разработчиков есть невероятная свобода действий, чтобы сделать все правильно». Чтобы придать больше веса слухам о Parkside, в прошлом месяце произошла большая утечка из Epic Games Store, в которой также упоминалось, что проект, возможно, находится в разработке.

Само изображение не содержит много информации о местоположении и т. п. Оно, заметьте, относительно низкого качества. Учитывая, что это демонстрация, показанная в ролике 2021 года, мы можем только предположить, что это скорее прототипная сборка для демонстрации и тестирования механики.