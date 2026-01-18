Разработчики BitCraft Online откроют исходный код игры на следующей неделе

Студия Clockwork Laboratories объявила о скором старте первой фазы своей инициативы по публикации исходного кода MMORPG BitCraft Online. Авторы проекта решили выбрать нестандартный для жанра путь и сделать техническую основу игры доступной для широкой аудитории, чего обычно избегают создатели таких гигантов, как World of Warcraft или Final Fantasy XIV. Начало этого процесса запланировано на 21 января 2026 года, когда соответствующие файлы будут загружены на GitHub.

Основная идея разработчиков заключается в демократизации разработки MMORPG. Они хотят наглядно продемонстрировать, как с помощью платформы SpacetimeDB можно создавать масштабные онлайн-проекты. Команда рассчитывает, что открытие кода в формате Open Source принесет пользу и самой игре, позволив сообществу в будущем создавать модификации и внедрять новые функции. Студия признает, что публикация кода несет риски использования их наработок в коммерческих целях, поэтому процесс разделен на этапы.

На следующей неделе стартует первая фаза, которая предоставит доступ к репозиторию серверных модулей, содержащему ключевую логику игры. Примерно через полгода начнется вторая фаза, в ходе которой планируется открыть доступ к сервисам, управляющим искусственным интеллектом и процедурной генерацией карты. Публикация клиентской части игры задерживается, так как из нее необходимо тщательно удалить все ассеты третьих сторон, на которые у студии нет прав для свободного распространения.

Представители Clockwork Laboratories подробно объяснили возможности и запреты для пользователей. Энтузиасты смогут изучать архитектуру BitCraft для собственных образовательных целей, локально модифицировать код для экспериментов, а также создавать свои версии серверных модулей. Полученные знания разрешено применять при работе над собственными независимыми проектами.

В то же время разработчики обозначили строгие границы дозволенного. Открытый код нельзя использовать для копирования визуального стиля, музыки, игрового контента или торговой марки BitCraft в коммерческих продуктах. Также строго запрещено создание пиратских или частных серверов игры на основе опубликованных данных. Найденные уязвимости в системе безопасности нельзя обнародовать, о них следует сообщать напрямую авторам. Напоминаем, что BitCraft Online представляет собой многопользовательскую игру с элементами выживания в едином мире, где игроки занимаются строительством, торговлей и ремеслом.