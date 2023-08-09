На следующей неделе в EGS будут раздавать тактическую ролевую игру от российских разработчиков Black Book

Тактическая ролевая игра от российских разработчиков Black Book появится в бесплатной раздаче Epic Games Store на следующей неделе, с 17 по 24 августа.
Black Book — это смесь карточной RPG и приключенческой игры, рассказывающая историю юной волшебницы, посвятившей свою жизнь борьбе с силами тьмы. Она посещает застывший и заколдованный мир русских народных сказок и открывает тайны, которые скрывают тени.
Молодая женщина по имени Василиса, которой суждено стать ведьмой, решает отказаться от своей судьбы и выйти замуж за любимого, но мечта разбивается вдребезги, когда ее жених погибает при странных обстоятельствах. Тоскуя по своей потерянной любви, Василиса ищет Черную книгу, адский артефакт, который, как говорят, исполняет любое желание того, кто сломает его 7 печатей.
Прикольная игрушка, надо будет забрать.
Очень атмосферная! Обязательно добавь в коллекцию ))
По ночам с тёплым чаёчком самое то вглядываться в пугающую темноту леса и слушать спокойный голос наратора)
Эх..а я так и не допрошел игру... Задушился на высокой сложности
ИМХО думаю главное тут атмосфера, поэтому лучше пройти на лёгкой
А дополнения в Epic Games разработчики не хотят наконец то добавить???
Уже давно в библиотеку EGS куплена, а вот дополнений как в Steam нет
Оо вот это топ.