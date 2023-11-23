Black Desert получит новую зону, квесты, и обновление PvP-арены

На этой неделе компания Pearl Abyss поделилась несколькими новостями о Black Desert. Во-первых, многопользовательская ролевая онлайн-игра может быть приобретена со скидкой 90% до 28 ноября в Steam или до 29 ноября на официальном сайте.

В игре стартовали три праздничных события, в том числе посвященное Дню благодарения, которое продлится до 6 декабря. Выход нового обновления Black Desert запланирован на среду, 29 ноября. Патч вводит новую зонув южной части Улукита. Сюжет зоны сосредоточен на молодом принце Баридсе III из Медиаха, с которым игроки впервые столкнулись давным-давно. Им предстоит расследовать вражду между ним и Премьером, кульминацией которой станет схватка с боссом.

В зоне (рекомендуется персонажам с 310 силой атаки/420 защиты) игроки будут собирать материалы, необходимые для создания предмета "Ботинки Атора". При его создании игроки смогут выбрать между способностью снижения урона и способностью уклонения.

В обновлении также добавлены PvP-функции: полноценный тренировочный режим для Арены Солара и режим 3v3 для тренировочных и рейтинговых матчей. В новом пользовательском режиме Black Desert игроки могут отключить систему подбора игроков и приглашать всех желающих, создавая свои собственные командные бои и получая за это награды в виде серебра и жемчуга.

Pearl Abyss планирует рассказать о будущем MMORPG на CalpheON Ball, который пройдет в корейском городе Кванмён в субботу и воскресенье, 16 и 17 декабря.